Jugador del Rayo
Competición le mete 7 partidos a Isi Palazón por llamar "sinvergüenza" a Guzmán Mansilla
El jugador del Rayo Vallecano se metió en el campo para increpar al colegiado y le señaló con el dedo. Le han castigado con 7 partidos de sanción.
Alex Salguero
Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Isi Palazón ha sido castigado con 7 encuentros de sanción tras su expulsión en el Rayo Vallecano-Real Sociedad del pasado domingo. El jugador vallecano vio la roja en los minutos finales tras salir desde el banquillo al terreno de juego y decirle a Guzmán Mansilla, según recogió este en el acta, "eres un sinvergüenza", mientras le señalaba con el dedo. A continuación puso rumbo a vestuarios.
4 de los partidos de suspensión son por "insultos, ofensas verbales o actitudes injuriosas", otros 2 por protestar a los colegiados y el último por acumulación de amonestaciones. Isi se pierde todo lo que resta de temporada y las dos primeras jornadas de la campaña 2026/2027.
Contenidos relacionados
Temas relacionados
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h