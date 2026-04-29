Competición le mete 7 partidos a Isi Palazón por llamar "sinvergüenza" a Guzmán Mansilla

Isi Palazón ha sido castigado con 7 encuentros de sanción tras su expulsión en el Rayo Vallecano-Real Sociedad del pasado domingo. El jugador vallecano vio la roja en los minutos finales tras salir desde el banquillo al terreno de juego y decirle a Guzmán Mansilla, según recogió este en el acta, "eres un sinvergüenza", mientras le señalaba con el dedo. A continuación puso rumbo a vestuarios.

4 de los partidos de suspensión son por "insultos, ofensas verbales o actitudes injuriosas", otros 2 por protestar a los colegiados y el último por acumulación de amonestaciones. Isi se pierde todo lo que resta de temporada y las dos primeras jornadas de la campaña 2026/2027.