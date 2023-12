¿Cómo funciona el ránking protegido al que se acogerá Nadal en su vuelta a las pistas?

Rafa Nadal ha comunicado, a través de sus redes sociales, que volverá a las pistas en el torneo de Brisbane, Australia. El de Manacor lleva más de 10 meses inactivo, después de su último partido contra McDonald en la segunda ronda del Open de Australia, en el que cayó lesionado del psoas ilíaco de la pierna izquierda.

El 18 de enero de este año fue el último partido de Nadal. Su fecha y lugar de regreso es el ATP 250 de Brisbane, el cual se disputa entre el 31 de diciembre y el 7 de enero de 2024, justo ante del comienzo del Open de Autralia. Al no haber competido de forma profesional en este transcurso de tiempo, el mallorquín se encuentro en el número 663 del mundo. De esta manera, solo tendría dos formas en entrar de nuevo en torneos del circuito de máximo nivel, las 'Wild Cards' y el ranking protegido.

Las 'Wild Cards' son invitaciones que se reservan los propios torneos para invitar a un tenista para participar en dicha competición, ya sea a través de la fase previa o directamente al cuadro final. Rafa Nadal ya habló previamente de esta posibilidad y aseguró que no tendría problemas en conseguirlo. "Creo que me lo he ganado", afirmó.

A pesar de no verle demasiado problema a esa opción, el de Manacor fue conservador en ese aspecto y vio más viable el ranking protegido para su futura vuelta a las pistas. "Si puedo jugar con ranking protegido para no quitarle invitaciones a otros, mejor", explicó en el mes de mayo de este año. Esta es una alternativa que ofrece la ATP, queampara a los tenistas que han tenido una lesion grave y recoge a aquellos profesionales que hayan tenido un tiempo de inactividad de seis a doce meses.

Una vez solicitado, se realiza una media del ranking del jugador en los tres primeros meses de su baja. Con esta norma, el mallorquín tendría un puesto 9 mundial. Así, esta posibilidad le permitiría a Rafa Nadal inscribirse sin problemas en los torneos ATP, pero no podrá entrar como cabeza de serie en ellos. El lado negativo de esto, es que desde las primeras rondas, le pueden tocar los rivales más fuertes y que solo podrá acogerse a esta medida en los primeros 12 torneos individuales y 12 de dobles que dispute.