Clamor por el 'robo' al Newcastle que obliga a la UEFA a cargarse al árbitro que estaba en el VAR

El PSG salvaba un punto y gran parte de sus opciones de pasar a octavos de final tras empatar (1-1) en el Parque de los Príncipes ante el Newcastle gracias a un polémico penalti transformado por Kylian Mbappé en el minuto 96. El polaco Marciniak, tras revisión del VAR, señaló la pena máxima tras una leve mano de Livramento al que la pelota golpea en el brazo después de tocarle en el cuerpo.

El gol de su estrella permitió a los parisinos igualar el tanto de Alexander Isak y jugarse el billete para la siguiente ronda en la último jornada ante un Borussia Dortmund ya clasificado. Todo ello gracias a un penalti que ha enfadado al mundo del fútbol y que ha provocado un clamor en Inglaterra donde sienten que el Newcastle fue robado.

"Para ser honesto todavía lo estoy asimilando. No tuvimos suerte al final, creo que no fue penalti... Lo que la repetición no enseña es la velocidad con la que produce la acción. Golpea primero en el cuerpo, esa es la clave. Si golpeara primera en el brazo seguiría pensando que no es penalti, pero quizás podría llevar razón, pero cuando toca primera en una parte de su cuerpo y luego sus manos están abajo no es penalti. No nos debería haber costado el partido" dijo Eddie Howe, entrenador del Newcastle, en la cadena TNT. "No puedo decir lo que pienso internamente, obviamente...", reconoció.

Criticas entre los comentaristas británicos

Más duro que el técnico de las urracas fue Alan Shearer, leyenda del Newcastle, en sus redes sociales: "Hazme un maldito favor, hombre. Qué montón de mierda... Una magnífica actuación de todos los jugadores no debería verse arruinada por una decisión desagradable", escribió Shearer.

"¿Qué debe hacer Livramento con sus brazos? ¿Envolverlos alrededor de su espalda? Estoy furioso. Es un trago amargo. Cuando miras esa decisión, es una de las decisiones más vergonzosas que he visto en mucho, mucho tiempo. Existe esa sensación de que te han engañado", criticó Jermaine Jenas, otro ex del conjunto inglés. Michael Owen se sumó al enfado: "Nunca en un millón de años eso es penalti. Estamos más lejos que nunca de aplicar coherencia a la regla de las manos en el fútbol".

Aunque los que más clamaron por el error de Marciniak, el árbitro que dirigió la final del Mundial entre Argentina y Francia, fueron Ally McCoist, quien aseguró que: "Eso nunca es un penalti. Si en la competición de clubes más importante del planeta se lanzan penaltis por eso... ¡Es una vergüenza! Al Newcastle le han robado"; y Gary Lineker que comentó "¿cómo diablos es eso un penalti para el PSG? Es ridículo".

La UEFA consciente del error se carga al árbitro que estaba en el VAR

El alemán Marco Fritz será el encargado del VAR en el partido que esta noche disputarán la Real Sociedad y el Salzburgo, al relevar al inicialmente designado, el polaco Tomasz Kwiatkowski, que fue el responsable del videoarbitraje en el polémico PSG-Newcastle.

Fritz será el que esté al frente del VAR en el partido del Reale Arena y estará acompañado del turco Alper Ulusoy. El colegiado será el ucraniano Mykola Balakin. Kwiatkowski auxilió desde la sala VOR a su compatriota Szymon Marciniak en el choque del Parque de los Príncipes.