Chiqui Tapia, presidente de la AFA, ironiza con la cancelación de la Finalissima: "No había diferencia en ir a Barcelona o a Italia el día 31; seamos serios"

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Chiqui Tapia, ha reaccionado con contundencia a la cancelación de la Finalissima. En un mensaje cargado de ironía, Tapia añadió:

El esperado partido que iba a enfrentar a las selecciones de Argentina y España fue cancelado definitivamente. La CONMEBOL y la AFA confirmaron la suspensión tras no alcanzar un acuerdo con la UEFA sobre la fecha y la sede del encuentro, que originalmente estaba previsto para el 27 de marzo en Catar.

UEFA España y Argentina tendrían que haber disputado la Finalissima el 27 de marzo en Doha.

El origen del desacuerdo

Una vez descartada la opción de Catar, país con capacidad demostrada para organizar grandes eventos, las negociaciones se estancaron. La UEFA insistió en que el partido se jugara en Madrid, una propuesta que fue rechazada de plano por la confederación sudamericana.

Desde la CONMEBOL se consideró que no se podía celebrar el partido en Madrid por una falta de equidad al no ser en una zona neutral.

Un último intento fallido

En un esfuerzo final por salvar el partido, el pasado sábado 14 de marzo se propuso una sede neutral, Italia, para el 27 de marzo. Aunque la AFA aceptó la propuesta, solicitó mover la fecha al 31 de marzo, apenas cuatro días después. Sin embargo, la UEFA comunicó que era imposible realizar el partido en la fecha solicitada, lo que condujo a la cancelación definitiva.