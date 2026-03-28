El Ceuta rompe su racha negativa y complica el futuro del Cádiz

Los jugadores del Ceuta celebran uno de los goles ante el Cádiz

El Ceuta conquistó este sábado una importante victoria por 2-1, después de tres tropiezos seguidos, que le deja más cerca de la salvación ante un rival como el Cádiz que no levanta cabeza y que tampoco pudo ganar el "duelo de la redención" entre dos clubes que llegaban necesitados de puntos para poner fin a sus malas rachas.

Los dos equipos comparecían a la cita con rachas muy negativas, ya que los locales se presentaban al compromiso después de haber sido derrotados en sus tres últimos partidos, contra Las Palmas (4-0), Deportivo (1-2) y Leganés (5-2), mientras que los gaditanos lo hacían con cuatro derrotas -tres de ellas en casa- y un único triunfo (0-2 ante el Mirandés) en sus últimos cinco enfrentamientos.

A pesar de los malos números y con varias ausencias obligadas por lesión y sanción, el técnico local José Juan Romero dispuso una alineación sólo con dos variantes con la entrada de Bassinga y Campaña por el sancionado Marino y Redru.

Por su parte, Sergio González, tras el doloroso 0-3 con el Málaga y la importante ausencia del pivote defensivo maliense Moussa Diakité convocado por su selección, movió casi la mitad de su equipo titular con la salida del equipo de Moré, Pereira, Suso, Diakité y Antoñito Cordero, ocupando sus puestos Kovacevic, Arribas, Joaquín, De la Rosa y Dawda.

Con estos movimientos, el partido arrancó con una gran ocasión para los locales a los tres minutos cuando el ex cadista Matos, desde cerca, no acertaba a mandar a la red un servicio de Koné. Siete minutos después una nueva internada por la izquierda de Koné no la culminó Aisar, al cabecear alto.

El Ceuta, que ejerció el control del juego, sólo vio peligrar su marco a los doce minutos con un remate de García Pascual que despejó junto al palo Guille Vallejo. Por lo demás, el equipo local lo intentaba por las bandas hasta recoger sus frutos con un rechace dentro del área que el goleador Marcos Fernández, con la izquierda, mandaba cerca de la escuadra derecha de David Gil. Era el 1-0.

Tras el gol no llegó la reacción del Cádiz, lo que facilitó que el equipo caballa mantuviera el balón alejado de su área. Las acometidas gaditanas únicamente aparecían con cuentagotas pero sin profundidad hasta que a los 39 minutos una falta lateral fue cabeceada por García Pascual al travesaño en la opción más clara de los visitantes.

El descanso se alcanzó con el Cádiz más incisivo pero con los ceutíes conservando su mínima renta sin nuevos sobresaltos en su portería.

La segunda parte muestra la cara de un conjunto andaluz más ofensivo ante un equipo ceutí más replegado. Antes de la hora de juego, Sergio González introducía en el campo a Suso y Álex Fernández para buscar más protagonismo con el balón.

Fue el Ceuta el que asestó el segundo golpe a los veinte minutos con una recuperación de balón de Marcos Fernández dentro del área y cuyo disparo fue desviado por Kovacevic al fondo de las mallas. Los gaditanos reclamaron falta sobre Suso en el inicio de la jugada que el colegiado no concedió.

El Cádiz trataba de reaccionar con la entrada en el campo de Antoñito, Kouame y Roger, pero el equipo ceutí mantenía el orden en defensa, sin conceder opciones a los gaditanos.

Los visitantes acortaron distancias a doce minutos del final con un balón del área que no desaprovechó Roger para llevar la inquietud a los locales. El Cádiz apretaba el acelerador mientras que el Ceuta se lo jugaba todo a la contra.

El Cádiz no aprovechó los seis minutos de descuento, el Ceuta da un paso casi definitivo para la permanencia y su rival se queda más cerca del descenso que de aspirar por las posiciones privilegiadas.