Cerezo: "Sería fantástica una final contra el Real Madrid para redimir culpas"

El presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo aseguró en la comida de directivas previa al partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey ante el Barcelona que "no tienen que decir nada" y que "LaLiga es la que tiene un reglamento y la que tiene que hablar", sobre el caso Dani Olmo.

Cerezo añadió sobre la inscripción del jugador de Terrasa: "No tenemos que decir nada. LaLiga es la que tiene un reglamento y es la que tiene que hablar. Yo creo que aquí todo se sobrepasa, si está jugando Dani Olmo es porque tiene que jugar, ha habido una sentencia que dice que puede jugar y hay que respetarlo". Además, en relación a la posibilidad de que el futbolista catalán pueda jugar, el mandatario del Atlético Madrid destacó la preferencia de ver "los partidos con buenos jugadores y Olmo es un buen jugador".

Acerca la continuidad del entrenador, indicó que el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey no tiene influencia alguna en que Diego Pablo Simeone siga en el banquillo rojiblanco o no. "El partido de este miércoles no implica nada ni a favor ni en contra del técnico (Simeone). Lleva trece años con nosotros y estámos encantados con el", recordó Cerezo. Sobre una hipotética final ante el Real Madrid, Cerezo confesó: "Sería una final fantástica, una final para redimir culpas".