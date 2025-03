Cerezo asegura que tiene imágenes que demuestran que Julián Álvarez no rozó el balón: "Vosotros sabéis cómo funciona la UEFA"

El presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo ha concedido una entrevista a Telemundo en las horas previas al duelo de este domingo ante el FC Barcelona y tras lo ocurrido el pasado miércoles con el famoso ya penalti de Julián Álvarez en la eliminatoria de octavos de la Liga de Campeones ante el Real Madrid.

Además de esa intervención el presidente rojiblanco también atendió a los medios de comunicación en la mañana de este domingo antes de la comida de directivas ante el Barcelona: "El partido hoy es importantísimo. Para nosotros es continuar en la Liga, teniendo muchas opciones, aunque todavía quedan muchísimos partidos y puede pasar cualquier resultado, y si queremos tener las mismas opciones que ahora, un poquito menos si perdemos, pero yo creo que, como siempre, tratamos de ganar. El Barcelona es un gran equipo, el Barcelona también lucha por el título, lucha por la Champions, lucha por la Copa del Rey, y realmente nosotros estamos ahí también para hacer un gran partido y para intentar defender nuestros intereses, que es continuar en todo esto"

"Desde que se inventó el VAR, que el VAR a mí ni me interesa ni me gusta, y creo que es una herramienta que es nefasta para el fútbol", reincidió el dirigente colchonero.

"Aunque reconozco que hay veces que nos ha beneficiado y hay otras veces que te puede perjudicar. Pero es una herramienta mala, no tiene ningún sentido. Ha venido para garantizar justicia en el fútbol y lo que está haciendo es desgarantizar esa justicia y, sobre todo, dejar al árbitro en unas situaciones que no tiene límite", señaló Cerezo.

Cordon Press Julián Álvarez, durante el lanzamiento del polémico penalti.

El presidente rojiblanco también habló de una posible impugnación del encuentro: "Vosotros sabéis cómo funciona la UEFA, vosotros sabéis cómo funcionan las instituciones deportivas. El resultado, cuando acaba el partido y se acaba el partido, es el que es y no lo mueve nadie, porque no lo ha movido nadie nunca, que yo sepa. Entonces, ¿para qué te vas a gastar, que nos estamos gastando, en intentar protestar, en intentar denunciar, en intentar hacer lo que sea, pero el resultado ya no lo mueve nadie".

Un Cerezo que también habló de los seguidores: "La afición está tan cabreada, tan enfadada, tan molesta como lo estoy yo. La afición lo que tiene que comprender, y lo saben muy bien, porque la afición de la Atlética ha sido sufridora de muchísimos asaltos que hemos tenido durante los 125 años de existencia, es que al final protestes, que protestamos, hagas lo que hagas, que lo hacemos, denuncies, que lo denunciamos, al final el resultado ya no se va a mover. No se va a mover. ¿Qué hemos conseguido ahora? Que la institución que realmente controla el reglamento de los árbitros intente cambiar esa situación que se dio el otro día, que solamente lo ha debido abrir el que estaba en el VAR".

EFE MADRID, 12703/2025.- El entrenador del Atlético, Diego Simeone, al término del partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones que Atlético de Madrid y Real Madrid han disputado este miércoles en el estadio Metropolitano. EFE/Juanjo Guillén

"Tengo las imágenes que ha mandado la UEFA, viendo y diciendo que toca el balón, no toca el balón. Y tengo imágenes que es que ni le roza", confiesa Cerezo.

"El primer cabreado soy yo. Tenéis que tener tranquilidad y paciencia y saber con quién estamos luchando. No estamos luchando contra un equipo de fútbol, estamos luchando contra unas instituciones que tienen unos reglamentos, y que esos reglamentos, por experiencia durante muchísimos años, sabemos que son inamovibles. Cuando se acaba un partido, con un resultado, no lo mueve nadie", repitió Cerezo sobre la postura del club.

"Si cambian la regla a partir de ahora, en el caso nuestro no tienen por qué cambiarla por el penalti, porque yo estoy convencido y por las imágenes que yo he visto, las de la UEFA y las que sean, que no toca el balón. No toca el balón", sentenció.