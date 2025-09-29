El Castellón repite triunfo con Pablo Hernández y se impone al Leganés en Butarque

El Castellón encadenó su segunda victoria consecutiva desde la llegada al banquillo del exjugador internacional español Pablo Hernández, al imponerse este lunes por 0-1 en su visita al campo de un Leganés, que agudizó la dudas, sobre todo en la parcela ofensiva, que ha dejado en este arranque de curso

Obligado a ganar tras dejar escapar la pasada semana los primeros tres puntos del estadio de Butarque ante Las Palmas, el conjunto madrileño salio dispuesto a adueñarse del encuentro con el impulso de los carrileros Naim García y Duk.

Pero ni la velocidad de Naim por la banda izquierda ni la potencia del caboverdiano Duk por la derecha fueron suficientes para que el Leganés lograse generar claras ocasiones de gol.

No fue por falta de empeño, ya que el delantero Miguel de la Fuente no dejó de pelear cada balón con los defensas visitantes, pero a los de Paco López les faltó claridad en los tres cuartos.

Una zona en la que el Leganés acusó el escaso peso que tuvo, al menos en la primera mitad, el hispanoargentino Juan Cruz, el jugador destinado a marcar las diferencias en el equipo madrileño.

Tampoco tuvo su partido más brillante Cala, el hombre sobre el que pivota todo el juego ofensivo del Castellón, pero el conjunto 'orellut' lo compensó con el despliegue físico del francés Marc-Oliver Doué, que a base de intensidad comenzó a decidir el partido a favor de los visitantes.

Infatigable trabajo que tuvo su recompensa en el minuto 31 en una acción en la que Doué, tras ganar un balón dividido con Jorge Saénz, se plantó en el interior del área y sirvió un inmejorable balón al danés Adam Jakobsen.

Un regalo que el nórdico no supo aprovechar, pero sí el congoleño Brian Cipenga, uno de los nombres propios del Castellón en este arranque de temporada, que convirtió el fallido remate del danés en el 0-1.

El gol pareció enrabietar a los locales, que más a base de fe que de juego lograron firmar algún que otro peligroso acercamiento al área rival antes de llegar a descanso.

Una reacción carente de pólvora, ya que el Leganés nunca pareció en disposición real de poder batir la portería defendida por el guardameta belga Romain Matthys.

Todo lo contrario que el Castellón, que pudo sentenciar la contienda a los seis minutos del inicio de la segunda mitad en una nueva arrancada de Marc-Oliver Doué que culminó con un potente remate del danés Jakobsen que se marchó rozando el larguero tras tocar en un defensor local.

Una circunstancia que permitió seguir con vida a un Leganés, que, incapaz de dotar de claridad a su juego ofensivo, acabó recurriendo a los balones colgados para tratar de igualar la contienda.

Pero ni así pareció el equipo blanquiazul en disposición de marcar ante la sobriedad y el oficio de un Castellón que acabó llevándose el triunfo (0-1), el segundo desde la llegada al banquillo de Pablo Hernández, que parece empeñado en quitarse el cartel de entrenador interino.

FICHA DEL PARTIDO: LEGANÉS, 0 - CASTELLÓN, 1

0 - Leganés: Soriano; Lalo Aguilar, Jorge Sáenz, Ignasi Miquel; Duk (Franquesa, m.46), Diawara, Melero (Roberto López, m.60), Naim García (Pauwels, m.75); Juan Cruz (Diego García, m.80), Miguel de la Fuente y Alex Millán (Guirao, m.60).

1 - Castellón: Matthys; Mellot, Alberto Jiménez, Brignani (Salva Ruiz, m.39), Lucas Alcáraz; Ronaldo (Barri, m.69), Doué (Gerenabarrena, m.80); Mamah (Mabil, m.80), Cala, Cipenga y Jakobsen (Camara, m.69)

Gol: 0-1, m.31: Cipenga

Árbitro: Gorka Etayo (Comité vasco). Mostró tarjeta amarilla a Diawara, Campos, Lalo Aguilar y Alex Millán por el Leganés; y a Doué y Mellot por el Castellón.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la séptima jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Ontime Butarque de Leganés ante 10.291 espectadores.