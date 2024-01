El caso Mbappé ha cambiado para el Real Madrid: "Ya no es una urgencia"

El culebrón Mbappé con el Real Madrid existe casi desde que el francés firmó por el PSG en 2017. En varias ocasiones, el tira y afloja parecía prever que el atacante acabaría en el conjunto blanco. En concreto, este último mercado de traspasos de verano se esperaba que se materializase su llegada, pero no fue así y el único delantero que llegó fue Joselu, en calidad de cedido por parte del Espanyol.

Mbappé habló de nuevo acerca de su futuro tras la consecución del Supercopa de Francia con el PSG frente al Toulouse (2-0). "No tomé mi decisión, pero tenemos un acuerdo con el presidente Al Khelaifi, todas las partes están protegidas", afirmó. También habló sobre su anterior renovación con el equipo parisino. "En 2022, no supe mi decisión hasta mayo. Si supiese lo que quiero hacer, no debería dejar que se alargue la decisión. No tendría ningún sentido. Nadie habla de mi situación en el club, a nadie le interesa", explicó.

??? @KMbappe, en zona mixta



? “No tomé mi decisión, pero tenemos un acuerdo con el presidente Al Khelaifi, todas las partes están protegidas”



?? “El foco está en el equipo, no en mi situación”



?? @lequipedusoir



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/xJy7eNgZso — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 3, 2024

Melchor Ruiz explicó en Deportes COPE los motivos del giro en el caso Mbappé y el Real Madrid. "La primera y fundamental es que Mbappé ya no es una urgencia. Hay otros jugadores como Bellingham, Vinicius o Rodrygo creciendo con un ambiente sensacional. La segunda es que, en esta ocasión, no va a ser solo suficiente y necesaria la palabra, sino que habrá que firmar algo si quiere ir al Real Madrid y ser él, el que de el primer paso", aseguró. El periodista aclaró en el programa que también hay otro cambió más."Las condiciones económicas serán diferentes a las de hace dos años. No a la alza, sino a la baja", finalizó.