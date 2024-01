El momento en el que se va a decidir el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid tras sus declaraciones

Es 4 de enero y el caso Mbappé está más que reabierto. Sobre todo, después de que el gran protagonista hablase sobre su futuro por primera vez en este 2024, año en el que termina contrato con el PSG. Este miércoles, después de cosechar la Supercopa de Francia, el Trophée des Champions, se pronunció sobre lo que va a suceder.

Luis Enrique estrenó su palmarés con el PSGconquistando la Supercopa de Francia frente al Toulouse. Pero era el primer partido del delantero francés desde que es libre de negociar su futuro con cualquier club, tras haber renunciado por ahora a prolongar su contrato, y además vio portería. Terminó eclipsando este hito.

El culebrón se abrió el mismo 1 de enero. Restan seis meses para que Kylian Mbappé finalice su contrato y eso significa que el Real Madrid ya puede intentar fichar a la estrella francesa sin negociar con los parisinos. Como has escuchado en El Partidazo de COPE, los blancos tienen decidido que esta vez no será como las anteriores.

En eso coinciden con Mbappé. El capitán de la selección francesa aseguró este miércoles que no alargará su decisión, como en 2022 hasta mayo, "si supiese lo que quiero hacer". De momento, Kylian asegura que aún no ha "tomado una decisión" y se remite al "acuerdo con el presidente" Al-Khelaifi.

Sus declaraciones

"Tenemos un acuerdo con el presidente, por tanto, me vaya o me quede, ambas partes estamos protegidas", rompía su silencio Kylian Mbappé y se pronunciaba sobre su futuro para la próxima temporada, aunque con matices. Hace referencia a que volvió a entrenar con el PSG porque prometió renunciar a unos 80 millones en primas.

Todo estaba condicionado a que en junio del 2024 decidía marcharse, algo que todavía no está claro: "No tengo tomada ninguna decisión sobre mi futuro". "La atención debe estar centrada en el equipo y no en mi situación personal; nadie habla de mi situación en el club, a nadie le interesa", finalizó.





Kylian Mbappé, como ya ocurriera en 2021, con un desenlace favorable para el PSG, será libre de negociar con el equipo que quiera. El contrato del campeón del mundo de 2018 expira en junio de 2024, aunque la renovación, a diferencia de otros años, se está tratando en París con la mayor minuciosidad posible.

Qatar hizo lo imposible para renovar a Mbappé, brindándole un contrato jamás visto en el fútbol europeo, con el objetivo de que acudiera al Mundial de 2022 como jugador del PSG. Ahora, el escenario es distinto, pero en el horizonte están los Juegos Olímpicos, que se disputan en París, a pocos kilómetros de su lugar de nacimiento, Bondy.

El momento en el que se va a decidir

Florentino Pérez no se ha olvidado del futbolista francés y la intención del club blanco es intentar cerrar un acuerdo con Mbappé. Esa es la intención del Real Madrid, que no quiere repetir viejos episodios en los que el jugador deja a la entidad en la estacada.





Miguel Ángel Díaz dejó claro el momento en el que cree que se decidirá todo, si de verdad va a fichar por el Real Madrid, una opinión que compartió Roberto Morales en El Partidazo de COPE. Sobre todo, pese a que la información de Arancha Rodríguez es que en Concha Espina no valoran ponerse en contacto con Mbappé para evitar un nuevo culebrón.