Antonio Lobato y Carlos Miquel cuentan la parte oscura del circuito de Imola: "Quejas masivas"

La Fórmula Uno no descansa en su llegada a Europa y este fin de semana podremos disfrutar de uno de los circuitos más clásicos y queridos por los aficionados a la categoría reina del motor. Montecarlo será la próxima visita de la Fórmula Uno y podremos disfrutar de los primeros libres este mismo viernes. En lo referente a los pilotos españoles, es cierto que no llegan en su mejor estado de forma en cuanto a conducción, pero la calidad de Carlos y Fernando será crucial para sacar un buen resultado en uno de los circuitos más exigentes de toda la temporada.

Por su lado, Verstappen llega a esta carrera como líder indiscutible del mundial y tras ganar en Imola, circuito en el que se esperaba mucho más de los Ferrari y en el que Norris fue quien terminó ofreciendo el espectáculo. El piloto inglés de McLaren fue segundo y estuvo muy cerca del primer puesto tras una gran estrategia con los neumáticos durante la carrera, pero le faltaron vueltas para ponerse en situación de DRS y contar con algo de ventaja sobre el piloto neerlandés. Leclerc fue tercero y completó el podio en el Gran Premio de Emilia Romagna.

Fin de semana malo para Carlos Sainz y nefasto para Alonso

Los pilotos españoles no tuvieron su mejor visita a Italia. Carlos Sainz terminó quinto en otra carrera en la que Ferrari demostró que su primer piloto es el monegasco Charles Leclerc, pero en la que Carlos tampoco estuvo excesivamente fino conduciendo. A Carlos se le notaba incómodo con su coche y él mismo confirmó tras bajarse de su monoplaza el domingo que "no fue la carrera que le hubiera gustado tener" delante de los 'tifosi': "Tengo que revisarlo todo con el equipo para entender por qué no he estado a gusto, ni en la calificación, ni hoy en lo que al ritmo de carrera se refiere", aseguró el piloto de Ferrari. Sainz también aseguró que se reunirían durante esta semana para tratar los reglajes y averiguar qué pudo pasar durante el anterior fin de semana.

Carlos Sainz, durante el Gran Premio de Emilia Romagna | EFE

Y de Fernando Alonso, qué podemos decir. Probablemente, ha sido uno de los fines de semana menos ilusionantes para muchos aficionados del piloto asturiano en mucho tiempo. Desde los primeros entrenamientos libres del viernes pudimos ver a un Alonso que cometía demasiados errores no forzados producto de algunos detalles de los nuevos cambios y de los propios reglajes del vehículo. En los terceros y últimos entrenamientos libres, Fernando Alonso sufrió un duro accidente que obligó al equipo de Aston Martin a emplearse a fondo para que el español pudiera salir a pista en la calificación, pero en la primera ronda (Q1) fue eliminado como último clasificado.

Estos problemas se vieron incrementados cuando el domingo se conoció la noticia de que Alonso saldría desde el 'pit lane' debido a cambios en el reglaje de su monoplaza: "Salimos desde el 'pit lane' y cambiamos unas cuantas cosas en la configuración del coche. Algo que sirvió para acumular un buen número de datos que necesitamos analizar durante los próximos días", comentó Alonso. Por último, Fernando aseguró que se han tomado esta carrera como "una especie de test" en los que probaron diferentes compuestos, de hecho, el piloto de Aston Martin fue el piloto que más paradas realizó durante la sesión (3).

Un cambio de rumbo que se antoja complicado en Aston Martin

El Gran Premio de Mónaco llega en un momento complicado para Aston Martin. El coche no es fácil de conducir y prueba de ello es el accidente de Fernando Alonso en Imola. Fernando nos tiene acostumbrados a un pilotaje perfecto y cada vez que sufre un accidente es imposible preguntarse el motivo. Es obvio que Alonso no es intratable y puede tener errores, pero los cambios en el reglaje del monoplaza el día de carrera demuestra que existe algo más profundo que un simple error de pilotaje.

Fernando Alonso, durante el Gran Premio de Emilia Romagna | EFE

Con los Mercedes y los McLaren a años luz en parrilla, Aston Martin necesita dar la vuelta a esta situación si pretenden retener a un piloto como Alonso en su escudería. A pesar de que la confianza en el equipo es completa y la renovación del asturiano con la escudería inglesa, todo podría cambiar si no existe un cambio de dinámica hasta el final de la temporada. Alonso es consciente de que su tiempo en la Fórmula Uno puede llegar a su fin en cualquier momento y el asturiano tiene claro su deseo de competir.

Con este coche y los actuales cambios, Fernando no puede hacerlo y los resultados de esta temporada respaldan esta afirmación. El propio Alonso aseguró tras el final de la pasada carrera que "si el coche no se comporta bien" es muy complicado ser rápido en Mónaco, lo que vaticina otro fin de semana complicado para Fernando y Lance Stroll.

