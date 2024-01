Mbappé: "No tomé mi decisión, pero tenemos un acuerdo y todas las partes están protegidas"

Kylian Mbappé, delantero del PSG, volvió a hablar sobre su futuro tras la victoria de su equipo en la final de la Supercopa de Francia. El francés ya puede negociar con cualquier equipo desde el 1 de enero ya que acaba su contrato el 30 junio, pero ante los medios de comunicación no dio ninguna pista sobre cuál será su decisión final: "No tomé mi decisión, pero tenemos un acuerdo con el presidente Al Khelaifi, todas las partes están protegidas". Además, quiso cambiar de tema rápidamente diciendo que "El foco está en el equipo, no en mi situación".





La decisión del Real Madrid, según COPE

El 1 de enero acaba de llegar y esta es la fecha para que Kylian Mbappe pueda negociar con cualquier equipo. El contrato del futbolista francés con el París Saint Germain finaliza el próximo 30 de junio de 2024 y al restarle tan solo seis meses es libre para llegar a un acuerdo con el club que desee.

Tanto Arancha Rodríguez como Dani Gil, en El Partidazo de COPE, han informado del futuro de la estrella francesa. La información de Arancha apunta a que el Real Madrid no valora ponerse en contacto con Mbappé para evitar un nuevo culebrón, como ya sucedió el pasado verano. Aunque el conjunto blanco esperaría un gesto del futbolista para lanzarse a por él.

Y desde Francia, nuestro compañero, Dani Gil señala que el PSG desea conseguir la renovación de jugador de Bondy. La tranquilidad reina, por el momento, en el conjunto parisino que espera retener a su gran estrella.

Mbappé celebrando un gol con el PSG





La opinión en El Partidazo de COPE

Elías Israel dijo que el Madrid tenía un referente que no tenía hace dos años y que no tenía tan obligado ir a por un jugador como Mbappé, que es el que tiene que dar ahora el paso si quiere fichar por el equipo blanco. Por eso, Elías ahora pide que el jugador diga públicamente que su deseo es fichar por el Real Madrid.

Roberto Morales le contestó afirmando que no puede decir que se marcha porque su vida en Francia sería muy complicada y pide que se espere, aunque no se hagan públicas las negociaciones entre el jugador y el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz habló en la misma línea que Roberto porque considera que el acuerdo podría cerrarse este mismo mes de enero pero no se hará nada público hasta el verano.