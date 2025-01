Carolina Marín, reina de la cabalgata de Huelva

Carolina Marín se convirtió este sábado en protagonista de la Cabalgata de SSMM los Reyes Magos de su Huelva natal, que se adelantó un día por la previsión de lluvia en la previa de la festividad de Reyes.

La onubense hizo el recorrido subida a un caballo blanco, mientras repartía saludos y sonrisas entre los niños asistentes. Vestida prácticamente como una maga más, Marín disfrutó de la jornada mientras sigue con su recuperación de rodilla.

"Toda Huelva llena de magia. Imposible empezar mejor el año que con momento así de bonito y especial", escribió Carolina en sus redes sociales mientras compartía algunas de las imágenes publicadas por el Ayuntamiento de Huelva. La publicación recibió numerosos mensajes de cariño de onubenses y aficionados que dieron el visto bueno a la presencia de la tricampeona del mundo en el el evento de este sábado.

Cabe recordar que Carolina Marín volvió a entrenarse el pasado 30 de diciembre, cinco meses después de la grave lesión que le obligó a retirarse de los Juegos Olímpicos de París, donde era una de las claras bazas de España para conseguir medalla.

Marín colgó un vídeo en su cuenta de 'X' en el que se la ve haciendo ejercicios de movilidad sobre una cancha de bádminton en las instalaciones del Consejo Superior de Deportes, aunque sin coger la raqueta.

"Acabar el año de esta manera me hace muchísima ilusión y quería compartirlo con vosotros. Siempre me habéis apoyado cuando me he caído, por eso la felicidad de un día como el de hoy también os pertenece un poquito", afirma la jugadora onubense en su mensaje, acompañado de la etiqueta "puedo porque pienso que puedo".