Carlos Sainz y Piastri salen felices de Bakú

El Gran Premio de Azerbaiyán fue una carrera de nombres propios. El más cercano el de Carlos Sainz. El madrileño partía segundo y aunque fue adelantado en boxes por Russell consiguió acabar tercero y certificar su primer podio al volante de un Williams. El premio mayor fue para un Verstappen, que sumó su segundo triunfo seguido, pero el que salió con una sonrisa mayor de Bakú fue el australiano Oscar Piastri.

El líder del Mundial llegaba a orillas del Caspio con 31 puntos de ventaja sobre su compañero Lando Norris y saldrá de Azerbaiyán con 25 cuando rozó el desastre. Se estrelló en la primera vuelta y sumó un cero. Sin embargo, el británico solo pudo ser séptimo después de una carrera muy complicada y le recortó apenas seis puntos. Lo que pudo ser una tragedia para Piastri acabó en alegría para el aussie.