Carlos Alcaraz se retira del Godó por sus problemas en la muñeca: "Es una lesión más seria de lo que pensábamos"

Malas noticias para el tenista murciano Carlos Alcaraz. Tal y como ha confirmado él mismo en rueda de prensa, se retira del Conde de Godó por sus problemas en la muñeca.

Alcaraz tuvo que ser atendido este martes durante su debut ante el finlandés Otto Virtanen. Al final de la primera manga recibió la asistencia médica, aunque después pudo acabar el encuentro y llevarse la victoria.

Tenía previsto entrenar en la mañana de este miércoles ya que tenía reserva de 12-14h, sin embargo, renunció al entrenamiento dando señales de que no estaba al cien por cien. Sensaciones que ha confirmado él mismo en la rueda de prensa.

"Es raro sentarme aquí y comunicar que no puedo seguir en el torneo. "Es una lesión más seria de lo que pensábamos", apuntó el murciano.