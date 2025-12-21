El Cádiz vuelve a ganar en casa dos meses después tras superar al Castellón

El Cádiz celebra uno de los dos goles de Dawda al Castellón

El Cádiz ha ganado por 2-0 ante el Castellón este domingo en el estadio Nuevo Mirandilla para volver a saborear un triunfo en casa dos meses después.

Los gaditanos se impusieron en una buena segunda parte tras un primer tiempo aburrido, haciendo valer su eficacia frente a un conjunto castellonense que tuvo sus opciones hasta el primer tanto local.

El Cádiz, al enlazar dos victorias seguidas, vuelve a puestos de promoción de ascenso, en los que permanece el Castellón pese a la derrota.

En los primeros minutos, el dominio fue alterno, con un juego lento y previsible por parte de ambos contendientes.

El Castellón pudo adelantarse en un centro de Cala cabeceado al palo por el guineano Ousmane Cámara y en el rechace posterior, al que no llegó Pablo Santiago a puerta vacía por la rápida intervención del defensa Íker Recio (m.12).

El Cádiz se mostró espeso en la creación, sin conectar con sus dos puntas, que durante la primera mitad parecieron islotes.

En las siguientes fases del encuentro, el partido no alcanzó vistosidad y solo un disparo alto de Gerenabarrena, otra vez para el conjunto visitante, ofreció un síntoma atacante (m.28).

El Castellón contó con mayor posesión y fluidez para pisar el área gaditana, aunque eso se tradujo en escasos disparos a puerta.

Dawda montó un contraataque para el Cádiz en conducción que pudo suponer el primer gol del partido, pero el guardameta Matthys salió muy bien para repeler su chut (m.40) en el preámbulo al descanso.

Tras la reanudación, el Castellón salió fuerte y arrinconó al Cádiz en su área, con fluidez en la circulación.

El colegiado del partido anuló un gol a los castellonenses, de Lucas Alcázar, por falta previa de Cámara sobre el uruguayo Brian Ocampo (m.58).

El Cádiz se vino arriba tras esta acción favorable a sus intereses y Dawda inauguró el marcador con un disparo raso y ajustado tras un pase de García Pascual (m.68).

Los gaditanos cerraron espacios para impedir que el Castellón encontrase vías de incursión hacia su portería.

En un contraataque de manual, de nuevo Dawda, delantero cedido por el Girona, volvió a marcar para encarrilar el triunfo cadista (m.82).

Con un añadido de ocho minutos, el guardameta local Víctor Aznar realizó dos intervenciones de mérito para aguantar el resultado favorable.

Ficha técnica:

2 - Cádiz: Aznar; Carcelén, More, Recio, Pereira; Diakité, Ortuño (Álex Fernández, m.86), De la Rosa (Tabatadze, m.51), Ocampo (Ontiveros, m.69); Roger (García Pascual, m.51) y Dawda (Diarra, m.86).

0 - Castellón: Matthys; Mellot, Alberto, Sienra (Mamah, m.72), Alcázar; Gerenabarrena (Doue, m.72), Barri (Tincho, m.86), Mabil (Markanich, m.86), Pablo Santiago (Suero, m.63); Cámara y Cala.

Árbitro: Etayo Herrera (comité vasco). Amonestó con cartulina amarilla a los locales Carcelén (m.8), Diakité (m.38), Cámara (m.66), Pereira (m.77), Ontiveros (m.88) y a los visitantes Cámara (m.66) y Suero (m.67). Expulsó al segundo entrenador del Cádiz, Patxi Ferreira (m.65), por protestar.

Goles: 1-0, M. 68: Dawda. 2-0, M. 82: Dawda.

Incidencias: Partido de la jornada 19 de Segunda División, disputado en el estadio Nuevo Mirandilla ante unos diez mil espectadores.