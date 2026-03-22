El Burgos arrasa a un Córdoba que lleva seis partidos sin ganar

Desde el inicio, el Burgos dejó clara su hoja de ruta, presión alta, recuperación en campo contrario y elaboración rápida, y esa intensidad incomodó a un Córdoba que, obligado, adelantó líneas casi hasta el centro del campo, empujando a los locales a buscar envíos largos para evitar pérdidas comprometidas.

No tardó en llegar el primer gol de la tarde con un centro al segundo palo, remate de Fer Niño, parada del guardameta del Córdoba y ahí apareció Atienza para cazar el rechace y adelantar al Burgos.

El Córdoba intentó reaccionar, pero lo que llegó fue un golpe aún mayor y en el tiempo añadido del primer tiempo con un gol de Florian Miguel de volea lejana, zurdazo al segundo palo para poner el 2-0.

Nada más arrancar la segunda parte, el Burgos terminó de romper el partido. Un balón suelto en la frontal lo peleó Iñigo Córdoba para definir cruzado y firmar el 3-0, sentenciando prácticamente el encuentro.

El Córdoba no tuvo más remedio que arriesgar con presión alta, buscando el error rival, pero lejos de recortar distancias, terminó concediendo más ocasiones y en una acción al espacio David González fue derribado dentro del área.

El árbitro pitó penalti a favor del Burgos y Curro Sánchez no falló para poner el 4-0 definitivo. El tramo final fue un ejercicio de impotencia del Córdoba, que lo intentó sin claridad, topándose una y otra vez con Ander Cantero, que respondió cuando fue necesario.

ficha del partido

Burgos: Cantero, Lizancos, Sergio González, Grego Sierra (Saúl del Cerro min 85), Florian, David González, Morante (Mario González min 85), Atienza (Expósito min 58), Íñigo Córdoba (Mollejo min 58), Curro (Galdames min 72) y Fer Niño (Appin min 58).

Córdoba: Iker Álvarez, Trilli, Alex Martín (Dalisson min 58), Xavi Sintes, Diego Bri, Carracedo (Diego Percan min 46), Isma Ruiz, Jacobo, Requena (Theo Zidane min 45), Adilson (Sergi Guardiola min 58) y Adrián Fuentes (Goti min 58).

Goles: 1-0, m.30: Atienza. 2-0, m.46+: Florian Miguel. 3-0, m.48: Íñigo Córdoba. 4-0, m.54: Curro, de penalti.

Árbitro: Alejandro Ojaos Valera (comité murciano). Amonestó por el Burgos a Florian Miguel (min 69) y Appin (min 84), y por el Córdoba a Jacobo (min 84), Sergi Guardiola (min 87), Theo Zidane (min 89) y Goti (min 93).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 31 de LaLiga Hypermotion disputado en el Estadio Municipal de El Plantío ante 8.925 espectadores.