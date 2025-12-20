Bordalás: "Trasladar a todo el mundo que hablo inglés"

José Bordalás, entrenador del Getafe, contestó este sábado en rueda de prensa a su presidente Ángel Torres, y dijo que tanto él como su 'staff' hablan inglés, un idioma que el máximo mandatario azulón afirmó que no sabía su técnico.

Durante la copa de Navidad que ofreció el club este viernes, Torres atendió a la prensa y fue cuestionado por el posible futuro de Bordalás en el Crystal Palace de la Premier League. Su respuesta, sorprendió: "Se han dicho muchas barbaridades, como que el entrenador iba a ir allí. Está muy a gusto aquí y además no sabe inglés... ¿Por qué va a irse allí?".

Horas después, Bordalás quiso contestar a Torres: "Ayer... Todos conocéis a nuestro presidente, hizo unas declaraciones y sabéis que cuando le ponéis un micrófono delante... Hizo un comentario, que el mister no habla inglés. Trasladar a todo el mundo que hablamos inglés tanto mi 'staff' como yo. Simplemente, en plan jocoso, que quede claro", aseguró.

Bordalás también habló sobre el choque que disputará el Getafe frente al Betis en el estadio Benito Villamarín y dejó claro que la derrota frente al Burgos en la Copa del Rey ya es pasado y que sus jugadores sólo están centrados en el próximo partido. "El vestuario estaba dolido. Pero el fútbol continúa. Ahora estamos centrados en la Liga. Es una competición muy exigente, cada partido exige estar al límite. Estamos en unas circunstancias que todo el mundo conoce, que no son ajenas y que no sirven de excusa. Pero es una realidad y nos tenemos que reinventar cada fin de semana por las bajas y las necesidades", señaló.