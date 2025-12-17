La respuesta de Bordalás a los cantos de sirena del Crystal Palace: "Burgos"

José Bordalás, entrenador del Getafe, valoró este miércoles las noticias que afirman que el Crystal Palace podría estar interesado en ficharle para la próxima temporada. El alicantino concretó que no hace mucho caso a las informaciones que pueden salir cada día: "Estoy centrado única y exclusivamente en mi club, que es el Getafe y en el partido de mañana en Burgos. Ese es el foco. No hay otro".

Y es que desde algunos medios españoles se ha asegurado en los últimos días que el Crystal Palace, actualmente quinto en la Premier League, estaría buscando entrenador de cara a la próxima temporada ya que el austriaco Oliver Glasner, su técnico desde la mitad de la temporada 2023/2024, le habría comunicado a la entidad su intención de no renovar su contrato que expira el próximo 30 de junio. La entidad londinense había puesto sus ojos en el técnico del Getafe como posible sustituto. En el Palace milita Christantus Uche, exjugador del Getafe, y también lo hace el internacional español Yeremy Pino.