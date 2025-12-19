Ángel Torres desmiente la posible salida de Bordalás a la Premier League: "No sabe inglés"

Ángel Torres, presidente del Getafe, afirmó este viernes que los rumores que sitúan a su entrenador José Bordalás la próxima temporada en el Crystal Palace son "barbaridades" y declaró que el técnico azulón "está muy a gusto" en su club.

El máximo mandatario de la entidad del sur de Madrid habló en la tradicional copa de Navidad sobre dos temas relacionados con el Crystal Palace: Christantus Uche y José Bordalás. Del segundo, que finaliza contrato en junio de 2026, negó que, de momento, tenga un futuro en la Premier League. "Se han dicho muchas barbaridades, que iba a ir el entrenador, que está muy a gusto aquí y además no sabe inglés... ¿Pues por qué va a irse allí?", declaró.

EFE José Bordalás, entrenador del Getafe

Preguntado por si Bordalás va a renovar, bromeó con su contestación: "¿En cualquier momento? Depende de cómo me levante, yo soy de ideas fijas. Pepe elegirá una vez que se salve el equipo. No sólo Pepe, hay varios jugadores que hay que renovar".

También opinó sobre las peticiones de su entrenador de contar con una plantilla más larga y quiso dar valor a los jugadores de la cantera a la vez que confirmó que intentará firmar a dos jugadores en el mercado de invierno. "Tenemos 21 en la primera plantilla más la cantera. Somos un club de cantera y hay que tirar de cantera. Si le traes 25 fichas, pues los chavales no tienen oportunidades. Ayer jugaron cuatro o cinco de la cantera y no desmerecieron ni fueron peores que los que había. Entonces, lo que hay que hacer es mirar los números. Si no cuadramos los números con las fichas y con todo, es complicado. Y tener plantillas tan largas cuesta mucho dinero y Getafe no se lo puede pedir en este momento".

Cordon Press Uche aún no está vendido al Crystal Palace y podría regresar al Getafe.

"Lo que pasa que los entrenadores siempre están pidiendo. Si tuviera 25, estaría pidiendo 26. Hemos hecho una primera vuelta hasta ahora bastante aceptable y ahora hay que cerrar filas y sabiendo que ahora viene un bache de bajas que suele ocurrir todos los años. Tenemos tres lesionados y ahora que viene el mercado intentaremos traer algo y no está fácil. No puedo dar ni nombres ni apellidos. Sobre todo centrales. Necesitamos uno. Y arriba uno que ayude a los delanteros a meter más goles".

Sobre Uche, traspasado el pasado verano al Crystal Palace a cambio de 20 millones de euros si juega un mínimo de diez partidos como titular, explicó que poco a poco va adaptándose a una competición complicada como la Premier League. De hecho, este jueves fue titular y marcó un golazo al KuPS finlandés: "Uche está vendido. Tiene una opción de compra. Ayer lo volvió a demostrar. Ya está entrando en el equipo. Le ha costado mucho, la Premier es una de las mejores ligas del mundo. Espero y confío en que no haya ningún problema. El Crystal Palace es un club señor y de garantías. Sé que él eligió ese equipo. Había otras ofertas y no tiene por qué fallar nada", comentó.

Joaquin Corchero Ángel Torres, presidente del Getafe

"Estamos en el 1-1. Podemos fichar, tenemos saldo si no hay nada extraño. Después de las fiestas con LaLiga veremos. Tenemos saldo, pero ha saltado a la prensa lo de Uche. Tiene un contrato donde no solamente puede quedarse ahí porque lo diga el Crystal Palace obligatoriamente si juega diez partidos. Si no los juega, se puede quedar también. Creo que el entrenador ha cambiado de criterio los últimos partidos. Ayer jugó 70 minutos y metió un golazo. No se le puede pedir más al chico. Adaptarse a la Premier no es fácil".

Por último, habló sobre las obras del Coliseum y sobre la posibilidad de que el Getafe jugara sus partidos en otro estadio en la fase más crítica de la remodelación, cuando tengan que desmantelar y construir las zonas de los vestuarios, sala de prensa y palcos: "Sueño con terminar el campo y eso es lo más importante. No vale de nada un campo muy bonito si estás en Segunda División. Hay que terminar las obras y terminar con el equipo en Primera. Eso es lo que nos debe preocupar. Pensamos en salir un año, pero al final se ha decidido que no y ahora hay que tener cuidado. Los técnicos me han convencido de que no es necesario. La decisión es quedarse".