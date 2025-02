Bombazo en Alemania: El Bayern se harta y le retira la oferta de renovación a Kimmich

El FC Bayern habría retirado la oferta de renovación al centrocampista Joshua Kimmich, según informaciones del diario 'Bild'. El contrato de Kimmich vence a finales de esta temporada y las dos partes negociaban desde hace meses de cara a una renovación.

El Bayern habría presentado una oferta con una mejora de las condiciones salariales, pero Kimmich sigue sin tomar una decisión. Según 'Bild' los directivos del Bayern no entienden que Kimmich siga aplazando una decisión y le exigen al jugador una toma de posición clara a favor del club.

En la última reunión del Consejo de Vigilancia se habría tomado la decisión de no mejorar la oferta sino retirarla y no negociar más sobre las condiciones antes de que Kimmich confirme si sigue o no en Múnich.

Kimmich, de 29 años, es una pieza esencial en el esquema del entrenador Vincent Kompany. Hasta el domingo pasado, cuando tuvo que ser sustituido por lesión en la victoria por 4-0 ante el Eintracht, no se había perdido un sólo minuto de la temporada.