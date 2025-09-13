Bezzecchi firma la pole en Misano

Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) ha logrado la 'pole position' para el Gran Premio de San Marino de MotoGP que se disputará este domingo, en el circuito 'Marco Simoncelli' de Misano Adriático, en el que el líder del mundial, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) acabó cuarto.

Bezzecchi paró el cronómetro en 1:30.134, cerca del récord que el año pasado lograse su compatriota Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) con 1:30.031, lo que supone su segunda 'pole' de la temporada, la sexta en MotoGP y la novena de su carrera deportiva. Junto al transalpino en la primera línea de salida estarán el español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) y el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1).

En la primera clasificación se encontraron nombres ilustres como los de los franceses Johann Zarco (Honda RC 213 V) y Fabio Quartararo, el italiano Enea Bastianini (KTM RC 16), el surafricano Brad Binder (KTM RC 16) o los españoles Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24) y Maverick Viñales (KTM RC 16) con el compromiso de lograr el acceso a la segunda clasificación para mejor su puesto en la formación de salida.

Enea Bastianini pronto quedó descartado al sufrir una caída en la curva quince a cinco minutos del final, lo que le dejaba prácticamente sin capacidad de reacción. A pesar de ver anulada su mejor vuelta rápida, Fabio Quartararo consiguió el mejor tiempo al final de la primera clasificación con 1:30.481, apenas una milésima de segundo más lento que el mejor tiempo del primer día de Marc Márquez, 1:30.480, con Fermín Aldeguer segundo.

La segunda clasificación comenzó con la ausencia del español Joan Mir, que decidió no disputar la misma al sentir muchas molestias en la zona del cuello dañada en su caída del viernes, lo que le dejará en la duodécima plaza de la formación, cuarta línea de salida.

Marc Márquez fue la primera referencia válida con 1:30.624, pero Alex pronto se encaramó a la primera posición con 1:30.222. Con menos de tres minutos de sesión fue Fabio Quartararo quien empezó a marcar parciales de vuelta rápida, aunque falló en los dos últimos, pero ello no le impidió ascender hasta la segunda plaza, entre los dos hermanos Márquez, con un tiempo de 1:30.318.

A menos de medio minuto para el final de la sesión apareció Marco Bezzecchi, que paró el cronómetro en 1:30.134 que le valió la primera posición, por delante de Alex Márquez y Fabio Quartararo, con Marc Márquez, Franco Morbidelli y Fabio di Giannantonio en la segunda. La tercera línea de salida la ocuparán 'Pecco' Bagnaia, Pedro Acosta y Fermín Aldeguer, con Luca Marini, Jorge Martín y Joan Mir en la cuarta.