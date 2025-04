Bellingham repite su famoso "f***" y Carvajal pierde los nervios e insulta al árbitro en la final de la Copa del Rey

La final de la Copa del Rey que dejó como ganador al Barcelona tras vencer en el minuto 116 al Real Madrid (3-2), dejó imágenes muy polémicas de jugadores de los dos equipos dentro del campo, pero también fuera.

Carvajal, que no pudo participar en el partido por su lesión de larga duración, pudo ver el encuentro desde la grada, justo detrás del banquillo blanco. Desde ahí, muy enfadado por las decisiones arbitrales, fue captado por las cámaras de 'Movistar Fútbol' insultando a de Burgos Bengoetxea, árbitro de campo del partido.

Captura de pantalla Carvajal llamando "hijo de.." a de Burgos Bengoetxea

En los momentos recogidos por los compañeros, se puede ver perfectamente cómo el lateral derecho del Real Madrid grita al colegiado expresiones como "Cagaos", "Hijo de p***" y "Caradura", mientras protestaba por las decisiones arbitrales.

la reacción de bellingham

Pero este no fue el único insulto que recibió el árbitro por parte de un jugador del Real Madrid. En el descanso, Bellingham recriminó al colegiado algunas decisiones que había tomado en la primera mitad del partido. "¿Por qué?, ¿Por qué? Es una locura", gritó mientras que posteriormente soltó su ya famoso "f*** off" que le costó la roja directa contra Osasuna en LaLiga.

Su enfado siguió en el túnel de vestuarios: “Todo va para ellos. Todo lo que es 50/50 va para su lado, todo lo que es 50/50”. Mientras el asistente técnico de Ancelotti, Franceso Mauri, trató de calmar los ánimos con el colegiado vasco: "Yo le he dicho que no chille, que no chille nadie".