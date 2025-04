'Baila, Vini': el documental de Vinicius ya tiene fecha de publicación

Después de un tiempo de espera el documental del Vinicius ya tiene fecha de estreno y será el 15 de mayo como se anunció con en el trailer publicado por Netflix Brasil este martes. Además, en este pequeño avance también se pudo ver el nombre que tendrá: 'Vaila, Vini'. Una clara referencia a todos los bailes del brasileño durante la pasada temporada, que fueron tan criticados por muchos.

El documental se centrará en "una mirada íntima a los triunfos y desafíos de uno de los mejores futbolistas brasileños de las últimas décadas. Esto no es solo fútbol, es lucha, es identidad, es Brasil. Vini Jr abre su historia para que veas todo lo que le costó llegar hasta la cima".

Por ahora, el tráiler destaca episodios clave como la lesión frente al Ajax en sus inicios como profesional, los incidentes racistas en Mestalla con algunos aficionados y su contribución a los títulos del Real Madrid a lo largo de estas temporadas.

Además, se pueden escuchar algunas frases importantes en su carrera y también ver a compañeros y excompañeros como Bellingham, Benzema y Kroos y de periodistas y familiares

"Sigo a Cristiano Ronaldo y Lebron James. Hago todo lo posible para jugar al máximo nivel", se puede escuchar a una de las estrella del Real Madrid o "no me pagan por ser amable, me pagan por marcar goles", sentencia en otro momento, mientras se ven imágenes en las que está teniendo roces con miembros del equipo rival o árbitro rival.