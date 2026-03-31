El Atlético de Madrid abre la venta de entradas para ver la final de Copa del Rey en pantalla gigante en el Metropolitano

El Atlético de Madrid ha puesto este martes en marcha la venta de localidades para ver la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad en una pantalla gigante dentro del estadio Metropolitano.

"El próximo 18 de abril tenemos una cita muy especial para seguir haciendo historia. La final de la Copa del Rey entre nuestro equipo y la Real Sociedad también se vivirá desde nuestra casa, el Riyadh Air Metropolitano, en una noche pensada para que toda la familia atlética vuelva a sentir la emoción de una gran final unida, alentando al equipo en un encuentro muy especial", anuncia el club en su página web, donde ha habilitado un espacio para vender las entradas, que tendrán un precio de 10 euros para los socios del Atlético de Madrid, 20 euros para el público en general y un suplemento de 15 euros si se desea dejar el coche en el párking. El club recuerda que no es válido el abono de temporada.

El partido podrá verse en una pantalla de gran formato de 15x8,50m. Antes, en los alrededores del estadio habrá habilitada una Fan Zone abierta desde las 12 del mediodía.