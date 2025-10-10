El Atlético aprovecha el parón para ganar al Inter en los penaltis en un amistoso

El Atlético de Madrid, que vivió el retorno del uruguayo José María Giménez tras varios meses de baja por lesión, venció al Inter de Milán en la tanda de penaltis (4-2), gracias a dos buenas paradas del argentino Juan Musso, tras el 1-1 del tiempo reglamentario del amistoso disputado en Libia.

En el encuentro jugado este viernes en el Estadio Internacional de Bengasi, el español Carlos Martín anotó el gol rojiblanco en el minuto 35 a pase de Jorge 'Koke' Resurrección, mientras que el alemán Yann Bisseck hizo lo propio para el Inter tras rematar de cabeza un saque de esquina del armenio Henrij Mkhitaryan en el 60.

Giménez, quien no fue convocado para la selección uruguaya por Marcelo Bielsa en esta fecha FIFA, volvió a ser titular más de tres meses después de su lesión, originada en el Mundial de Clubes de Estados Unidos, en un partido en el que también regresó el argentino Thiago Almada y en el que los jugadores más jóvenes, como Jesús Barrios, Carlos Giménez y Omar Janneh, del filial, tuvieron la oportunidad de jugar.

Este duelo precedió al del 26 de noviembre de Liga de Campeones, que albergará el Estadio Riyadh Metropolitano, de Madrid.