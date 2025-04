Cuadra Fernández refleja una incidencia con la delegación del Valencia en el Bernabéu

El Real Madrid se dejó tres puntos importantes en su pelea por el título de LaLiga en Primera División tras caer (1-2) este sábado en el Estadio Santiago Bernabéu ante el Valencia CF, en otro partido donde, además de desperdiciar un penalti con 0-0 en los pies de Vinicius, volvió a no ponerle la intensidad necesaria y su rival le devolvió la factura de la primera vuelta en Mestalla.

actuación de cuadra fernández

El colegiado Cuadra Fernández tuvo que afrontar alguna jugada polémica durante el encuentro. La primera llegó con el penalti pitado a favor del Real Madrid por una acción de Tárrega sobre Mbappé. Para el especialista arbitral de Tiempo de Juego, Pedro Martín, no era susceptible de penalti. Para el bienestar del Valencia, Mamardashvili detuvo el lanzamiento de Vinicius y el choque siguió 0-0.

La segunda acción polémica llegó al anular el gol de Diakhaby en propia puerta por fuera de juego de Mbappé. Decisión bien decretada según la opinión de Pedro Martín.

La última polémica se produjo al comienzo de la segunda parte cuando puedo haber expulsado a Sadiq por un pisotón sobre Fede Valverde. Para el director y presentador de Tiempo de Juego, Paco González, la acción era "fea" y "de naranja".

Pisotón de Sadiq a Valverde

la valoración de pedro martín

"Ha pitado un penalti a favor del Madrid, que no es gran cosa, lo puede pitar, eh. Pero yo no veo mucha intención, ninguna intención, en derribar al jugador del Madrid. No le veo que meta el pie por ningún sitio. Mbappé se tropieza con el jugador de Valencia y cae. Aparte de que el jugador de Valencia le pone el brazo en el hombro. Me parece de poca cosa todo. Pero si ha pitado, ha pitado. Y luego el fuera de juego. Es un fuera de juego en el que Mbappé hace por jugar la pelota, ha pitado, nada, un pie, y como hace por jugar la pelota, es fuera de juego", indicaba Pedro Martín al descanso del partido.

Al concluir el partido a pregunta de Paco González, Pedro Martín le puso un 5 al árbitro.

acta

Sin embargo, la noticia estuvo en la redacción del acta de Cuadra Fernández. El árbitro reflejó unas incidencias con la delegación del Valencia al descanso del encuentro, pero también al término del mismo.

"En el descanso del partido, cuando estábamos entrando al vestuario, se dirigió hacia mí un trabajador del Valencia CF, protestando reiteradamente una de mis decisiones. Tuvo que ser retirado por el delegado de su club y su director deportivo ya que no cesaba en su actitud. Posteriormente el propio delegado del Valencia CF me comunicó que se trataba de un analista del club, identificado como Ángel de las Heras González", recoge Cuadra Fernández.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Cuadra Fernández, durante el Real Madrid-Valencia

"Al dirigirnos a nuestro coche para irnos de las instalaciones, el trabajador del Valencia identificado en el acta se dirigió a mí a voz en grito en los siguientes términos "¡Eres un sirvergüenza, que no te he dicho nada, sinvergüenza! ¡No te he dicho nada, ahora sí que te lo digo, sinvergüenza, es lo que eres, un sinvergüenza!" mientras me miraba de forma desafiante. Este episodio sucedió en presencia del delegado de la RFEF D.Javier Turienzo Álvarez, que tuvo que interceder para que la situación no fuera a mayores", añade el árbitro sobre una situación vivida al finaliza el encuentro.

