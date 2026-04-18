Así quedan los playoffs de la NBA

La NBA ya tiene listos sus playoffs. Las victorias de los Phoenix Suns y los Orlando Magic colocaron a los de Arizona y los de Florida como octavos clasificados del Oeste y el Este, respectivamente, y rivales de los Oklahoma City Thunder y los Detroit Pistons, campeones de Conferencia. Será una batalla épica en la que los Thunder, el mejor equipo de la temporada regular, parten como favoritos para repetir el anillo.

No lo tendrán nada fácil. Los Spurs, con Wembanyama a la cabeza, ya les han ganado 4 veces esta temporada. Los Nuggets de Nikola Jokic siempre son una amenaza. Kevin Durant quiere dar un último baile con sus Houston Rockets y Luka Doncic puede llevar a los Lakers muy lejos si encuentra su mejor versión. En el Este, pese a que Detroit fue el mejor de la temporada regular no hay nada claro. Los Celtics han recuperado a Jayson Tatum y parecen el rival a batir. Cleveland se pondrá en manos de su pareja Mitchell-Harden y los Knicks y su orgullo pondrán muy complicada la victoria a cualquiera.

Phoenix suns, 111 - Golden State Warriors, 94

Los Phoenix Suns vencieron a los Golden State Warriors por 111-94 en un duelo a vida o muerte que deja a los de la Bahía con sabor a fin de era, con el interrogante sobre la continuidad de Steve Kerr en el banquillo. Los Suns se marcharon 18 puntos arriba al final del primer cuarto (33-15), y aunque Golden State se acercó a solo cinco al descanso (50-45) no supo culminar la remontada. Draymond Green y Devin Booker se enzarzaron en los minutos finales, ya sin nada en juego, y ambos terminaron expulsados. Green se encaró con la afición de Phoenix mientras abandonaba la cancha.

Jalen Green lideró a los de Phoenix con 36 puntos y un 14 de 20 en tiros de campo (70 %), incluido un 8 de 14 (57,1 %) desde el perímetro. Devin Booker sumó 20 puntos y 8 asistencias y Jordan Goodwin 19 puntos, 9 rebotes y 6 robos. Para los Warriors, Stephen Curry estuvo muy desacertado y firmó 17 puntos con un 25 % en tiros de campo (4 de 16). El mejor de Golden State fue Brandin Podziemski con 23 puntos y 10 rebotes.

orlando magic, 121 - charlotte hornets, 90

Los Orlando Magic se impusieron a los Charlotte Hornets por 121-90 en un partido a vida o muerte de 'play-in' por la última plaza de 'playoff' disponible en el Este y se medirán a los Detroit Pistons en primera ronda. Con su eliminación, los Hornets quedan fuera del 'playoff' por décima temporada consecutiva, la peor racha de la NBA. Aun así, Charlotte se despide dejando un buen sabor de boca tras convertirse en uno de los equipos revelación de la temporada con su rookie Kon Knueppel llamado a convertirse en una superestrella.

Los Magic, que a diferencia de su rival han dejado muchas más dudas a lo largo de la temporada, desplegaron una gran intensidad defensiva y ofensiva con la que anularon el juego de LaMelo Ball (23 puntos) y compañía. Los Magic terminaron el partido con un 42 de 84 (50 % en tiros de campo), ganaron 64-28 en la pintura, el rebote 49-34 y forzaron 20 pérdidas de los Hornets. Les lideró Paolo Banchero con 25 puntos, por 18 de Franz Wagner y 16 de Wendell Carter Jr.