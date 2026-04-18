Arthur Fils deja a Rafa Jódar sin final en el Conde de Godó

El tenista francés Arthur Fils se ha clasificado este sábado para la final del Barcelona Open Banc Sabadell-73º Trofeo Conde de Godó tras remontar al español Rafa Jódar (3-6, 6-3 y 6-2) en una semifinal de más a menos del jugador local, que pagó el desgaste de un primer set muy exigente y cedió ante el crecimiento sostenido de su rival, que terminó mucho más entero para citarse con el ruso Andrey Rublev en la final de este domingo.

Fue una gran semifinal entre dos tenistas jóvenes que no le perdieron el pulso al partido en una Pista Rafa Nadal que se fue llenando y que no pudo llevar en volandas a Jódar a la que hubiera sido su primera final como profesional. No obstante, Jódar hizo levantar a la grada en varios momentos al no rendirse ni al verse con varias bolas de rotura en contra, aunque al final Fils, de 21 años y número 30 del mundo, apretó de lo lindo.

Jódar, de 19 años y en su mejor torneo ATP en su corta carrera (ocupa el lugar 55 del ranking ATP) salió decidido y con personalidad, sosteniendo el pulso en los primeros compases y resistiendo incluso un juego clave de más de siete minutos en el que salvó hasta cuatro bolas de rotura en contra para mantener el 4-3 a su favor.

Ese momento marcó el impulso definitivo del español, que poco después aprovechó sus primeras oportunidades de 'break' para colocarse 5-3 y cerrar el set al saque, no sin suspense tras dos dobles faltas consecutivas antes de sellar el parcial por 6-3 en 43 minutos.

Sin embargo, el guion cambió en el segundo set. Fils elevó la intensidad desde el resto y empezó a incomodar a un Jódar que, pese a mantener la igualdad hasta el 3-3, cedió su servicio en el octavo juego tras una derecha a la red. El francés no desaprovechó la ventaja y, aunque tuvo que salvar dos bolas de 'break' en el último juego, terminó por igualar el duelo (6-3) tras 39 minutos de intercambio más agresivo y con mayor iniciativa por su parte.

El tercer y definitivo set confirmó la tendencia. Fils golpeó primero con una rotura temprana en el tercer juego y, a partir de ahí, jugó con soltura y confianza ante un Jódar cada vez más forzado y cansado, al no estar tan habituado como si rival a un partido tan intenso y tan largo, que se fue casi a las 2 horas de juego (1:52).

Jódar intentó resistir con su saque, con más de un servicio por encima de los 230 kilómetros por hora, pero volvió a ceder en el séptimo juego y dejó el partido visto para sentencia. El francés cerró el encuentro al resto con autoridad (6-2) en apenas 29 minutos, certificando su pase a la final sin dar bola a un joven madrileño que, sin duda, cuajó su mejor ATP 500.

De este modo, Fils culmina una remontada sólida en la tierra batida del Real Club de Tenis Barcelona-1899 y disputará la final del torneo contra un exjugador del club como es Andrey Rublev, mientras que Jódar, invitado por el torneo, se despide tras firmar una meritoria actuación que le permitió soñar durante un set, y algo más, con el pase al partido por el título.