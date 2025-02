Así fue el cabreo de Modric con Vinicius: Saltaron chispas en Butarque

Cuando quedaban cinco minutos para que acabara el encuentro, y el Real Madrid estaba empatando (2-2) ante el Leganés, Luka Modric regaño a Vinicius por su falta de actitud en el campo después de no bajar a defender en una jugada. Saltaron chispas entre ambos en el momento más tenso del partido. El cara a cara en la distancia lo pudo ver todo el estadio y Ancelotti dejó clara su posición al respecto al final del partido: "Si habla Modric, hay que respetarle"

Todo ocurrió tras una jugada que acabó en córner a favor del Leganés. El capitán del conjunto blanco se dirigió al brasileño, que se había quedado descolgado en ataque, para echarle una bronca monumental. El '7' del Real Madrid contestó a Modric, algo que no gustó nada al '10' de la entidad blanca, subiendo de tono su enfado y recriminándole con las manos en el aire. Además, que Vinicius 'contestase' a Modric no le gustó tampoco ni un pelo a Fede Valverde, que también se unió a los gesto de contrariedad del 6 veces campeón de Europa. El croata estaba cabreadísimo y no se cortó nada con el brasileño, que cuando vio que el uruguayo se unía a la bronca cedió en su protesta y bajó a defender el córner.

EFE Vinicius se lamenta en el partido de la Copa del Rey entre el Leganés y el Real Madrid.

La demostración de liderazgo y jerarquía fue de 10. Pocos en el vestuario se pueden permitir semejante bronca a un Vinicius al que la reprimenda 'pública' no le gustó absolutamente nada. De hecho, no estuvo especialmente efusivo en el gol del triunfo de Gonzalo y nada más pitar Alberola Rojas el final del partido, el internacional con Brasil se marchó con gesto serio el vestuario y no se quedó a la pequeña celebración de sus compañeros sobre el césped tras la clasificación para semifinales.