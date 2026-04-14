Asencio, baja de última hora y no viaja a Múnich

El Real Madrid ha dado a conocer a primera hora de este martes la lista de convocados de Álvaro Arbeloa para el encuentro de vuelta de los cuartos de final ante el Bayern de Múnich.

Lista de 23 jugadores en la que destaca la baja de Raúl Asencio. El central sufre una gastroenteritis, tal y como ha podido saber nuestra compañera Arancha Rodríguez, y no será de la partida en busca de una remontada que clasifique al conjunto merengue para las semifinales de la Liga de Campeones.

La del central canario se suma a las bajas ya conocidas de Thibaut Courtois y Rodrygo Goes, por lesión, y la de Aurélien Tchouaméni - aunque este viaja con el resto de sus compañeros para dar apoyo - , que vio la tercera tarjeta amarilla en el encuentro de ida del pasado martes en el Santiago Bernabéu y debe cumplir un partido de sanción.

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, recupera a Álvaro Carreras, Trent Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger, que descansaron en el encuentro liguero frente a los gironís, y a Franco Mastantuono, que tampoco estuvo disponible ante los de Míchel Sánchez por sanción. La convocatoria de 23 futbolistas la completan tres canteranos: los porteros Fran González y Javi Navarro y el centrocampista Thiago Pitarch.

convocatoria real madrid

Porteros: Lunin, Fran González y Javi Navarro.

Defensas: Carvajal, Militão, Alaba, Trent, Á. Carreras, Fran García, Rüdiger, Mendy y Huijsen.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Arda Güler, D. Ceballos y Thiago.

Delanteros: Vini Jr., Mbappé, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.