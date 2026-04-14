Arteta y el vacile viral del aficionado del City con la botella del Arsenal: "¿Solo uno?"

Mikel Arteta ha lanzado una [extraordinaria arenga] antes de la que considera "la mayor oportunidad" de su carrera en el Arsenal. El equipo afronta una semana crucial, con la vuelta de cuartos de final de la Champions League contra el Sporting CP y un posible duelo decisivo por la Premier League en casa del Manchester City. Este momento llega tras una mala racha con tres derrotas en cuatro partidos, lo que ha generado dudas sobre la capacidad del equipo para mantener la calma.

Preguntado en rueda de prensa sobre qué esperaba de su equipo, el técnico español fue contundente: "Sin miedo. Lo he dado todo para estar en esta posición. Solo veo belleza, oportunidad. Tengo cero miedo. Antes tenía miedo por si no lo lográbamos, no sabía qué pasaría con el club. ¿Ahora? Es solo propósito, fuego y dirección".

La respuesta a la mofa viral

El Arsenal ha sido acusado de "desmoronarse" en la carrera por el título tras perder la oportunidad de sacarle 12 puntos al Manchester City. La situación generó un vídeo viral en el que un aficionado del City se mofaba bebiendo de una botella con la marca del Arsenal. Arteta ha respondido directamente a ese momento.

"¿Un aficionado? ¿Un aficionado que dice algo, frente a 60.000 que son increíbles en el Emirates? No me conmueve eso", replicó el entrenador. En lugar de centrarse en las críticas, prefiere mostrar a sus jugadores el apoyo que reciben: "Les muestro a todas las personas y jugadores que aman a estos futbolistas por lo que están haciendo, que es algo sin precedentes en este club".

La dificultad de hacer historia

Arteta también ha defendido el reciente bajón de su equipo, recordando la enorme dificultad de ganar una Premier League después de 22 años. "Estamos intentando hacer algo que no se ha hecho en la historia del club en 140 años. Eso te dice la dificultad que tiene", afirmó, valorando la posición en la que se encuentran actualmente.

El técnico ha destacado el cambio de mentalidad y de expectativas en el club. "Lo que me encanta de dónde estamos es que no hay satisfacción. Asumo que en los próximos 20 años este club dará por sentado que está luchando por títulos en abril. C'est fini. Eso es genial", sentenció, valorando enormemente lo que sus jugadores "han conseguido".