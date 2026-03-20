Argentina cambia la Finalissima por un amistoso contra Mauritania

La selección argentina se enfrentará con la de Mauritania el 27 de marzo como local en el estadio del Boca Juniors, en un nuevo amistoso preparatorio para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, según anunció la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) este viernes en un comunicado.

La Albiceleste había anunciado esta misma semana la organización de un amistoso el 31 de marzo en Buenos Aires ante Guatemala, tras el infructuoso resultado de las negociaciones entre la Conmebol y la UEFA para programar la Finalissima entre Argentina y España por el conflicto en Medio Oriente, ya que iba a acontecer el 27 de marzo en el estadio Lusail de Doha, Catar.

"El conjunto conducido por Lionel Scaloni comienza a despedirse de su gente antes de partir a defender el título en la Copa del Mundo. El próximo viernes 27 de marzo en La Bombonera, la Selección Argentina se medirá ante Mauritania desde las 20.15 en un nuevo amistoso dentro de esta Fecha FIFA", expresó la AFA en su comunicado.

Desde este sábado se conocerá el valor de los tickets para acceder al choque con el conjunto africano, con el que a nivel de selecciones absolutas no hay antecedentes de partidos.

Argentina enfrentará así a dos selecciones no clasificadas al próximo Mundial con una diferencia de cuatro días en la Bombonera, donde recibirá el cariño del público con el condimento de la probable despedida en partidos oficiales de Lionel Messi con la camiseta celeste y blanca en el país.

El entrenador Lionel Scaloni citó a la mayoría de sus principales figuras y convocó por primera vez a los defensores Tomás Palacios, de Estudiantes de La Plata, y Gabriel Rojas, de Racing Club, en busca de alternativas pensando en la cita mundialista.

Resalta la ausencia de Franco Mastantuono del Real Madrid, quien había sido convocado durante las últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas.

Después de esta doble fecha ante Mauritania y Guatemala, Argentina tiene previsto disputar dos amistosos más, posiblemente en Estados Unidos en los primeros días de junio.