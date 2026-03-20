El Almería aprieta la lucha por el ascenso directo y deja al Huesca en descenso

La UD Almería ha vencido este viernes por 1-3 en su visita a la SD Huesca para abrir la jornada 31 de LaLiga Hypermotion, donde la victoria ha situado de manera provisional a los almerienses en la segunda plaza a costa del RC Deportivo de La Coruña, dejando a los oscenses todavía en la zona de descenso.

En El Alcoraz, Léo Baptistão marcó para los visitantes en el 11' al cazar dentro del área un rechace del portero tras cabalgada y disparo de Dion Lopy. Aunque empató Dani Ojeda en el 23' con un derechazo cruzado y raso desde el balcón del área, volvió a ponerse el Almería por delante en el marcador con un penalti transformado por Sergio Arribas en el 33'.

La expulsión de Baptistão por roja directa en el 57' puso en apuros al conjunto andaluz, pero Lopy dejó su triunfo visto para sentencia con el 1-3 en el minuto 73, lanzando él mismo un contragolpe que culminó con una picadita ante la salida del portero rival. Este resultado situó al Almería con 55 puntos, mientras que el Huesca se quedó con 31 puntos.

FICHA DEL PARTIDO:

1 - SD Huesca: Dani Jiménez; Carrillo (Cantero, m. 71), Piña, Pulido, Jordi Martín (Ro, m. 81); Sielva, Seoane, Laquintana ( Mier, m. 81), Portillo (Enrich, m. 63), Ojeda (Luna, m. 71) y Escobar.

3 - UD Almería: Andrés Fernández; Luna (Chirino, m. 81), Ely, Bonini, Alex Muñoz; Lopy, Dzodic, Leo Baptistao, Arribas (Puigmal, m. 81), Embarba (Melamed, m. 90) y De la Fuente ( Soko, , m. 71)

Goles: 0-1, m. 11, Baptistao; 1-1, Ojeda, m. 23; 1-2, m. 33, Arribas (penalti); 1-3, m. 73, Lopy.

Árbitro: Marta Huerta (Comité Canario). Mostró tarjeta amarilla por parte del Huesca a Jordi Martín y por parte del Almería a Luna, De la Fuente, y roja directa a Leo Baptistao en el minuto 57).

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimoprimera jornada de Segunda División, disputado en el estadio El Alcoraz ante 6.245 espectadores.