Arbeloa echa más leña al fuego contra el CTA por la reciente expulsión de Huijsen: "El nivel es el que hay"

El Real Madrid siguió caldeando su particular batalla contra el arbitraje, y este miércoles lo hizo desde en banquillo del Castilla.

Álvaro Arbeloa, entrenador del filial del Real Madrid, que jugó esa misma tarde frente al Racing Ferrol en el partido aplazado por la jornada 2 en Primera RFEF, fue preguntado en la posterior rueda de prensa por el arbitraje y la resolución del CTA sobre la expulsión que vio Huijsen el pasado fin de semana durante el Real Sociedad-Real Madrid, y no tuvo ningún rubor en dar su opinión al respecto.

"Después de lo que pasó el domingo anterior, ya ni me sorprenden las decisiones de los árbitros. El nivel es el que hay", lamentó.

"Con la excusa de que 'son cosas del directo', la posición del brazo y de que son jugadas muy rápidas, ya no las tienen y creo que los errores siguen estando. Seguro que es lo que toca durante todo el año", añadió.