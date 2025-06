El apoyo de Paco González y Andrea Peláez a los vecinos de Zamora afectados por los recortes en los trenes: "Con qué desprecio..."

Miles de personas se han concentrado este domingo en la estación de trenes de Zamora contra el recorte de paradas de la línea del AVE Madrid-Galicia y han reivindicado unos servicios ferroviarios que permitan compatibilizar vivir en la provincia y trabajar en Madrid, como último tren de futuro de esta provincia, la que más habitantes pierde de España.

EFE Protesta en Zamora por los recortes en los trenes AVE de la línea Galicia-Madrid

La reacción ha surgido a raíz del cambio de frecuencias fijado por Renfe a partir del próximo 9 de junio, que deja a la comarca zamorana de Sanabria sin ningún servicio ferroviario directo que llegue a Madrid antes de las dos de la tarde.

Junto a ese "agravio" que se hace al mundo rural zamorano por los cuatro minutos que tarda el tren en parar en la estación de Sanabria Alta Velocidad, los concentrados han denunciado igualmente la inexistencia de unos horarios adecuados.

Unos servicios ferroviarios adecuados permiten vivir en la provincia de Zamora y trabajar en Madrid, en una conexión de poco más de una hora en AVE, y recorrer la media hora la distancia entre la capital zamorana y la comarca de Sanabria, cuestiones que se han puesto de relieve en una concentración apoyada de forma unánime por agentes sociales y todos los partidos políticos de la provincia.

EFE La pancarta durante la protesta en Zamora por los recortes de los AVE

la opinión de paco gonzález

"Me parece una medida muy, muy maja con la España vaciada", ironizaba Paco González. "Todos hablamos de la España vaciada, los pueblos, hay que cuidarlos, la agricultura, el sector primario, que se nos está yendo la gente de ahí. Pues está muy bien, ¿para qué va a parar el pueblo? Si sois pocos, ¿por qué nos tiráis en marcha? ¿no puede poner el Ayuntamiento de Sanabria unos colchones y os tiráis en marcha?".

"En todas las películas de Misión Imposible, Tom Cruise sale corriendo por encima de un tren. Pues que aprendamos, ¿no? Los zamoranos, a hacer estas cosas. Un actor lo puede hacer, no lo va a poder hacer la gente en Zamora. Es acojonante, de verdad. Con qué desprecio tratamos a la gente de la España vaciada", concluyó el director de Tiempo de Juego.

la opinión de andrea pelaéz

Andrea Peláez, por su parte, se mostró muy contraria a esta decisión de Renfe: "Siento absoluto rechazo ante esta decisión, porque nuestras provincias, en este caso estamos hablando de la mía de Zamora, necesitan apoyo para luchar contra la despoblación, no las trabas que nos encontramos a diario. Y lo que no puede ser, y se lo digo al señor Abel Caballero, se lo digo al señor Óscar Puente, pero se lo digo a todos los políticos, porque esto no es cuestión de colores, es de todos los que no hacen nada sentados en sus sillones".

EFE Protesta en Zamora por los recortes en los trenes AVE de la línea Galicia-Madrid

"Por ahorrar unos minutos o por el motivo que sea, tú mates o hieras de muerte a una provincia, porque Zamora y la comarca de Sanabria, en este caso, merecen absolutamente el mismo respeto que cualquier otra localidad, cualquier otra ciudad y cualquier otro municipio de España", sentenció.