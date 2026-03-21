El aplauso de Pedro Martín a Díaz de Mera después de no hacer caso al VAR en el Espanyol - Getafe: "Nos hemos salvado del 50% del ridículo"

La polémica arbitral ha vuelto a ser protagonista en el Espanyol - Getafe de Primera División. Una controvertida y larga revisión del VAR por una jugada sin aparente importancia ha incendiado el partido y ha provocado la indignación del periodista Paco González durante la retransmisión radiofónica.

Una revisión inexplicable

La jugada en cuestión ha sido tras el lanza miento de un centro lateral de Ngonge, un rechace de cabeza, donde, después, el defensor del Getafe, Diego Rico, le da sin querer el balón en el brazo de forma muy leve. Para sorpresa de todos, el árbitro del VAR, González Fuertes, ha llamado a Díaz de Mera Escuderos para que revisara la acción en el monitor.

Captura de pantalla Mano de Diego Rico revisada por el VAR, en el Espanyol - Getafe

Tras un visionado que se ha prolongado durante varios minutos, el colegiado ha regresado al terreno de juego para comunicar a los capitanes que finalmente la decisión era saque de esquina. La grada ha respondido con una pañolada y gritos de "corrupción en la Federación", a pesar del acuerdo reciente para que la selección española juegue en el estadio.

Duras críticas al arbitraje

La reacción de Paco González no se ha hecho esperar, cuestionando duramente el criterio del responsable del VAR. El comentarista se preguntaba: "¿En qué punto de la fabada que se ha comido hoy el del VAR está tan mal como para decir 'ponme varias repeticiones de ese remate, que nadie ha protestado, a ver si le pillo un poquillo de mano'?".

Además, tras conocer la decisión de Díaz de Mera todos los periodistas aplaudieron la decisión del colegiado. Tanto es así, que Pedro Martín, experto arbitral, aseguró que " nos hemos salvado del 50% del ridículo ".

La incredulidad ha llevado a González a proponer una solución drástica y cargada de ironía para terminar con estas polémicas: "Que vengan 11 árbitros chinos y ya está". Una idea que ha justificado explicando que "puestos a no enterarse de nada, da igual lo que les digas, pues no te entienden. Él va a la suya, claro. Puedes protestar todo lo que quieras y asunto arreglado".

En la retransmisión también se ha deslizado la posibilidad de que exista "un plus por intervención" para los árbitros de VAR, lo que podría explicar la búsqueda de jugadas polémicas donde no las hay.

El sentir general ha sido de estupor ante una complicación innecesaria. "No se puede hacer tan mal, es una cosa", se ha llegado a escuchar en antena. La actuación arbitral ha transformado un partido que "llevaba tan tranquilo" en un caos que ha obligado a añadir 13 minutos de tiempo extra, demostrando cómo una decisión puede incendiar un encuentro sin motivo aparente.