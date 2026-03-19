El lateral derecho español que ha batido el récord de mayor distancia recorrida en un partido oficial

El lateral español Iván Fresneda, ex jugador del Real Valladolid, firmó una actuación histórica en el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League que el Sporting de Lisboa de Portugal disputó contra el Bodø/Glimt. El equipo lisboeta protagonizó una de las remontadas más épicas de la temporada europea, firmando un 5‑0 en el marcador y dándole la vuelta al 3‑0 adverso de la ida, clasificándose así para los cuartos de final.

EFE Iván Fresneda jugando contra el Bodo en la Champions League

Fresneda fue el gran protagonista en los números del choque gracias a un dato que ha pasado a la historia: recorrió 16,94 kilómetros, la mayor distancia registrada en un partido oficial de la UEFA, superando el anterior récord no oficial de 16,7 km que había dejado Marcelo Brozović en el Mundial de Qatar 2022. Este esfuerzo físico del lateral español no solo refleja su gran motor, sino también su implicación constante en fases ofensivas y defensivas del juego.

El joven de 21 años fue además determinante en el desarrollo de la eliminatoria, provocando el penalti que permitió a Luis Suárez empatar la serie antes de que el Sporting desatara su avalancha ofensiva en la prórroga. Con 36 partidos disputados esta temporada y una excelente regularidad, Fresneda está viviendo sin duda su temporada de consagración en la élite, algo que ya le ha vuelto a situar en las convocatorias de la Selección Española Sub‑21 y en el radar de la absoluta.