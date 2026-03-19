El saldo nunca visto en Champions que deja en evidencia el nuevo formato de cruces de la UEFA

Este miércoles finalizaron los octavos de final de la Liga de Campeones con el pase a cuartos de Barcelona, Atlético de Madrid, Bayern Múnich y Liverpool. Una ronda que dejó un saldo de goles histórico, 68, que solo había sido superado en dos ocasiones hace más de 60 años. Cifras de otra época que han mostrado también la enorme desigualdad que se ha vivido en esta ronda.

Y es que el saldo goleador entre los equipos que se han clasificado y los eliminados es de 50 a 18. Una diferencia de +32 que no se había visto antes. Por ejemplo, en los últimos años el que más se acerca es la campaña 2022/2023 cuando se hicieron solo 38 goles, pero los equipos que quedaron apeados apenas marcaron 5, el balance fue de +28. En la 2016/2017, cuando se hicieron 62 goles, el saldo fue de +22 con una diferencia de 42/20.

En esta 2025/2026, el PSG le hizo un 8-2 al Chelsea, el Liverpool un 4-1 al Galatasaray, el Real Madrid un 5-1 al Manchester City, el Bayern Múnich un 10-2 al Atalanta, el Barcelona un 8-3 al Newcastle y el Atlético un 7-5 al Tottenham. Las eliminatorias más igualadas fueron el 3-1 del Arsenal al Leverkusen y el 5-3 del Sporting de Lisboa al Bodo/Glimt en un duelo que se resolvió en la prórroga.

COPE Así quedan los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Cifras que evidencian un problema con el que se ha topado la UEFA pese a que aún permanecen en liza 5 de los 8 equipos que se ahorraron la ronda de play-in por quedar en el famoso Top-8. Han quedado eliminados tres ingleses: Tottenham (4º), Chelsea (5º) y Manchester City (7º), dejando su lugar al Atlético de Madrid (13º), PSG (12º) y Real Madrid (9º).