Ancelotti: "Últimamente solo oigo decir que jugamos muy mal pero veo que vamos líderes..."

Carlo Ancelotti reivindicó su figura como técnico tras golear a la UD Las Palmas y situar como líder al Real Madrid, con dos puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid y siete respecto al Barcelona, al asegurar que está "confundido" después de escuchar que su equipo juega "muy mal al fútbol".

"El fútbol es así pero estoy aún algo confundido porque los últimos días he oído que jugamos muy mal al fútbol y somos líderes. Seguiré estudiando a ver quien se equivoca", aseguró tras ser preguntado por la reacción del Real Madrid tras perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona.

"No quiero decir que somos los que mejor jugamos. A veces lo hacemos bien y otras menos bien pero que jugamos muy mal.... Que me digan que el equipo no está trabajado. A veces tenemos equilibrio o no, más o menos compromiso pero nadie es perfecto. No veo súper equipos que jueguen un fútbol fantástico. Nosotros jugamos teniendo en cuenta las características de los jugadores que tenemos", añadió.

Incluso el técnico italiano llegó a afirmar que la crítica es más dura con el Real Madrid y especialmente con su figura tras cualquier derrota. "Sí, creo que sí", confesó cuando se le trasladó lo que ha ocurrido este curso después de cada partido perdido.

ANCELOTTI: "NO HAY MEJOR DELANTERO CENTRO EN EL MUNDO QUE MBAPPÉ"

También recordó Ancelotti a aquellos que le criticaban por poner a Kylian Mbappé de 9, después de la gran actuación del delantero francés con un doblete a Las Palmas y dejando brillantes acciones ofensivas.

EFE Kylian Mbappé celebra tras anotar un gol ante Las Palmas

"Mbappé nos ha ayudado mucho, está en muy buena racha y el trabajo de todo el equipo ha sido bueno. No hay mejor delantero centro en el mundo. Se dudaba si podía jugar ahí y era mejor meterlo en banda izquierda. Creo que es un gran delantero que se encuentra muy bien en la zona central, más que en la banda, con un desmarque único, que jugando por dentro lo puede aprovechar mejor", analizó.

Tras ser elegido Mbappé como el lanzador de la pena máxima ante Las Palmas, Ancelotti aclaró el orden y será Vinícius el encargado de chutar cuando haya penalti y esté en el campo, seguido de Kylian y Jude Bellingham.

Terminó su comparecencia 'Carletto' resaltando su felicidad como técnico madridista y quedándose con la personalidad de sus jugadores para reaccionar a la derrota y convertirse en líderes de LaLiga. "Somos capaces de tener un equilibrio necesario para manejar los buenos momentos con los difíciles".

"Hay crítica y crítica, el silbido del Bernabéu es una crítica que duele porque es de una afición que no está contenta y obviamente motiva. Es un toque de atención que dio en la Copa del Rey que ha sido útil para el equipo. Creo que hoy ha sacado una buena versión", opinó.

"No ha sido la semana más dura, ha sido difícil como todas en las que te dan un golpe y tienes que estar con el equipo, cercano a los jugadores. Pero no la más difícil aunque siempre es más complicado perder un clásico. En la dificultad, la única manera de sacarlo adelante es ser autocrítico y positivo", sentenció.