Frenazo a Ceballos en su mejor momento: Dos meses de baja

Dani Ceballos se perderá los octavos de final de la Liga de Campeones, además de los cuartos si su equipo se clasifica, y los próximos compromisos ligueros del Real Madrid por culpa de una lesión que le tendrá de baja unos dos meses, tal y como ha informado Arancha Rodríguez.

El centrocampista sevillano, que se había ganado un puesto en el centro del campo del conjunto blanco, sufre una lesión en el músculo semimembranoso con afectación del tendón de la pierna izquierda, que se produjo en el descuento del encuentro de ida de las semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad. Ceballos tuvo que retirarse sin apenas poder andar y ha pasado pruebas médicas que han determinado su lesión.

El futbolista escribió un mensaje en sus redes sociales tras dar a conocer el club el parte médico: "Muy triste por no poder ayudar a mi equipo en este tramo tan importante de la temporada. Y muy triste por tener que parar en el que sentía que era mi mejor momento… Pero el fútbol es así, no siempre es fácil, y mucho menos justo. Así que toca afrontarlo con fuerzas, con ganas de luchar y con la certeza de que volveré aún más fuerte. Esto no ha acabado. He salido de peores. Gracias por tanto cariño… Nos vemos pronto, antes de lo que pensáis".