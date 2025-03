Isaac Fouto desarma la polémica por el horario del partido del Real Madrid en LaLiga entre la eliminatoria de Champions: "Por el Barça"

Sigue el lío con los horarios en el fútbol español. Hace menos de una semana Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, levantaba la voz después de la victoria de su equipo ante el Villarreal en La Cerámica (1-2) y lanzaba un órdago a LaLiga: No volverían a jugar un partido con menos de 72 horas de descanso. Y sin descanso aparecía una nueva polémica con Barcelona y Osasuna como protagonistas.

El Barça-Osasuna y el problema con el calendario

El pasado sábado 8 de marzo se suspendía el encuentro entre ambos clubes en Montjuic tras la trágica muerte del doctor Miñarro. Una suspensión entendible a todas luces, pero que escondía un problema. El calendario está hasta arriba y si el Barça llegaba a la final de Copa y a la de la Champions solo había una fecha libre: el miércoles 21 de mayo, tres días antes del inicio de la última jornada de LaLiga.

Sin embargo, LaLiga y la RFEF movieron ficha y programaron el encuentro para el jueves 27 de marzo, pese al enfado de ambos clubes. Y es que el Barça podría perder hasta 6 futbolistas (Araujo, Raphinha, Pablo Torre, Gerard Martín, Héctor Fort y Fermín) que tendrían el tiempo justo para volver de sus compromisos internacionales.

El Real Madrid y su descanso

A la par del anuncio de que no había vuelta atrás con las fechas de ese encuentro se daban a conocer los horarios de la 31ª jornada de LaLiga. Era la primera que se anunciaba después de las quejas de Ancelotti y el organismo recogía el guante y colocaba el duelo entre el Real Madrid y el Alavés el domingo 13 de abril a las 16:15 horas. Un choque que se jugaría entre medias de los dos partidos ante el Arsenal de cuartos de la Champions: El martes 8 en el Emirates y el miércoles 16 de abril en el Bernabéu.

LaLiga. Estos son los horarios de la 31ª jornada de LaLiga

El problema es que también aparecían las críticas y las preguntas de por qué ese Alavés-Real Madrid se jugaba el domingo 13 y no un día antes lo que permitiría más descanso a los blancos para la vuelta ante el Arsenal. Isaac Fouto explicaba la razón en El Partidazo de COPE.

Los motivos de LaLiga

Este hecho ha salido a debate en El Partidazo de COPE. Juanma Castaño preguntaba por qué no se había respetado la “equidistancia” entre ambas fechas para que hubiera 4 y 4 días de descanso y no 5 y 3: “Lo normal”. El resto de tertulianos apuntaban que todo se debía a cuestiones televisivas y que los operadores no querían que Real Madrid y Barcelona jugaran el sábado: “Hay una facilidad enorme para encabritar a todos”, resumía Paco González que añadía: “Estamos a una inundación de que no se pueda acabar LaLiga”.

UEFA Fecha y horarios de los partidos de cuartos de final de la Champions 2024/2025.

“Si el Real Madrid llega a la final de la Copa del Rey, el 26 de abril, juega Liga entre semana el miércoles contra el Getafe, ese partido no puede adelantarse al martes por lo que el rival del Real Madrid tendría un día más de descanso. Ese Getafe-Real Madrid no puede ir el martes porque el Real Madrid recibe al Athletic el domingo, que vendría de jugar el jueves en Europa. Con lo cual, vuelta del Arsenal el miércoles y Europa League el jueves. No hay otra opción”, explicaba Isaac Fouto antes de apuntillar: “Qué el Real Madrid descanse con el Alavés porque luego le va a venir todo seguido”.

Canales de WhatsApp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).