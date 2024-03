El análisis de Juanma Castaño sobre la decisión de Brahim Díaz y la Selección: "Se nos ven las costuras"

Brahim Díaz se decanta, descarta a España y elige a la selección de Marruecos. ¿Qué piensa Juanma Castaño sobre esta noticia que conocimos de la mano de Arancha Rodríguez este domingo en Tiempo de Juego? El director de El Partidazo de COPE hace un análisis de la situación que ha llevado al jugador a renunciar a jugar con La Roja.

Audio

La decisión es firme, ha sido muy meditada, pero es inmediata y sin vuelta atrás. Es decir, se producirá en cuanto la Selección marroquí le convoque, cosa que podría hacer para los amistosos de este mes en casa ante Angola y Mauritania. El futbolista del Real Madrid tenía la opción de elegir jugar con ambos combinados, pero se ha decantado finalmente por el africano.

De esta manera, se esfuma la posibilidad de que el jugador, nacido en Málaga, sea seleccionable por Luis De La Fuente que, por su parte, no se ha decidido a llamarle en las últimas convocatorias y eso ha terminado por ser vital para su decisión. Y no será por la intención del chico, que esperó hasta última hora a su país de nacimiento.

El madridista, ante las reiteradas ignorancias de La Roja, se ha acabado decidiendo por Marruecos, que lleva detrás de él bastantes años, en concreto desde el pasado Mundial de Rusia 2018. En Marruecos nació la abuela paterna del chico, de Brahim Díaz Abdelkader, y allí se tomó prácticamente como una cuestión de Estado.

La decisión de Brahim Díaz y la Selección

A Brahim Díaz le ha seducido más el proyecto africano y la importancia que tendrá en los planes del seleccionador Regragui, así como el poco cariño y atención de la Real Federación Española de Fútbol. La selección magrebí fue semifinalista del pasado Mundial de Qatar tras eliminar a la España de Luis Enrique.

Brahim Díaz, delantero del Real Madrid. CORDONPRESS

Ferran Torres, Yeremi Pino, Nico Williams, Lamine Yamal, Bryan Zaragoza, Abel Ruiz, Dani Olmo, Rodrigo Riquelme, Pablo Sarabia o Ansu Fati habían ido convocados antes que él en las últimas listas de la Selección Española. Ni tan siquiera hubo un detalle de cariño que sí vio en otros casos similares al suyo, como el de Lamine Yamal.

El fichaje de Brahim responde a la estrategia de Marruecos para atraerse jugadores nacidos o criados en países de Europa, pero que no encuentran acomodo en esas selecciones. Más allá de los nombres más conocidos, la federación ha creado hace años una amplia red de ojeadores en el viejo continente que busca y rastrea jóvenes futbolistas con orígenes marroquíes.

Así fue cómo, poco a poco, fue seduciendo a muchos de los jugadores que en el Mundial de Qatar alcanzaron la cuarta posición, el mejor resultado de un combinado africano y árabe en la gran cita. Hasta 14 de los convocados para el gran evento nacieron fuera de Marruecos. Ahora se une a ellos Brahim Díaz.

El análisis de Juanma Castaño

De este modo, los ocho goles y las cuatro asistencias de Brahim Díaz de este curso con el Real Madrid se marchan hacia Marruecos. Juanma Castaño tenía mucho que decir sobre este asunto en el que, según él, "se nos ven las costuras" con la situación que existe en la Real Federación Española de Fútbol.

El futbolista malagueño se retira del terreno de juego tras sufrir un tirón en Leipzig. EFE.

La Federación Española ha evitado presionarle ni tampoco darle un trato de favor avanzando si estaría o no en la lista del riojano. De la Fuente no hace excecpiones y Brahim tenía que esperar el viernes para saber si era citado. Ahora, le ha facilitado la decisión. El malagueño no estará disponible para Luis de la Fuente.