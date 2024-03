Endrick brilla en su debut con Brasil y conquista Wembley; Alemania tumba a Francia

Inglaterra, 0 - Brasil, 1

En una noche hecha para que despuntaran Vinícius Júnior o Jude Bellingham, la estrella fue Endrick. El jugador del Real Madrid, en su tercera aparición con la selección, decidió el choque entre ingleses y brasileños con su primer gol con la 'Canarinha' (0-1).



Endrick, que entró a veinte minutos del final por un intermitente Rodrygo Goes, aprovechó el rebote en un mano a mano errado por Vinícius para empujar el gol de la victoria en Wembley. Con el '21' a la espalda, Endrick, que apenas tenía dos partidos previos con este equipo, reinó en un duelo en el que estuvo desaparecido Jude Bellingham, el jugador más aclamado de la noche, pero que se vio perdido en una apática y decepcionante Inglaterra.



Los de Gareth Southgate rebajaron sus propias expectativas para la Eurocopa con un partido más que gris, injustificable pese a las ausencias de jugadores como Harry Kane, Bukayo Saka y Cole Palmer. Para más inri, también se les lesionó Kyle Walker a los veinte minutos, pero no era excusa, Brasil venía en urgencias, sin Casemiro, Gabriel Magalhaes, Marquinhos y Gabriel Martinelli.



A Inglaterra se le exigía una marcha más y un grado mayor de control, y no fue capaz de darlo. Fue Brasil, la que sin necesidad de tener la pelota, llegó con más peligro, poniendo en evidencia a la dupla Harry Maguire-John Stones.

Francia, 0 - Alemania, 2

Alemania se impuso claramente a Francia por 0-2 en un encuentro amistoso y amargó el partido 150 de Didier Deschamps como técnico francés, en un duelo marcado por el primer gol logrado a los 7 segundos por un Wirtz que cuajó una gran actuación y por el regreso del centrocampista Toni Kroos.

Los franceses estuvieron inoperantes y sin ideas durante la mayor parte del duelo, en uno de sus peores encuentros en los últimos años. Los 'bleus' echaron mucho de menos al lesionado Griezmann. Mientras, Alemania mostró solidez y control, con una clara mejora respecto a sus últimas apariciones.



El encuentro vio un gran regreso de Toni Kroos tras casi tres años de ausencia, mientras que Ter Stegen fue titular por la lesión de Neuer. En total, tres jugadores del Real Madrid y otros tantos del Barcelona eran titulares. Deschamps dio minutos a Brice Samba (Lens) como portero titular y situó a Koundé como lateral derecho, su posición más habitual en el Barcelona, mientras que Pavard dejó ese puesto para jugar como central diestro.

Enfrente, Nagelsmann apostó por un centro del campo muy poblado con cinco hombres a los que se sumaba el falso lateral Kimmich, para dejar a Kai Havertz solo en punta.



Alemania dio el mazazo nada más empezar. Sacó de centro Havertz para Kroos, que envió un gran pase a un desmarcado Florian Wirtz y este sacó un disparo desde veinte metros, con un efecto flotante que dejó clavado a Samba.



Habían transcurrido 7 segundos y la estrella del Bayer Leverkusen marcaba su primer tanto en su decimoquinto encuentro internacional.



El gol dio tranquilidad a Alemania, que controlaba el juego y cortaba los intentos franceses con la presión alta de sus numerosos centrocampistas, capitaneados por un Kroos omnipresente al mando al timón de su equipo o en el corte. Pero los galos acabaron imponiendo una presión adelantada para complicar la salida de balón de los germanos, a los que embotellaron durante unos minutos.



Ter Stegen frustró la mejor ocasión 'bleu', una vaselina de Mbappé en un mano a mano (m.25), y Rüdiger cortó numerosos pases en el área que buscaban rematador. Alemania se sacudió un poco el dominio galo, Havertz y Kimmich dieron un par de sustos y la primera mitad concluyo sin más ocasiones claras.



La segunda parte estuvo protagonizada totalmente por Alemania. Muy poco después de la reanudación. Ya en el minuto 49, un gran pase de Wirtz dejó a Musiala ante Samba, al que regateó para permitir a Havertz marcar a placer. Francia acusó el golpe y Alemania comenzó a controlar el juego, atacando por las dos bandas, pero una rápida contra de Dembélé le dejó en buena posición para el disparo, aunque lo envió fuera.



Con algunos silbidos en el estadio por el espeso juego local, Deschampms intentó meter pólvora con un cuádruple cambio: Giroud, Camavinga, Théo Hernandez y Clauss. Pero los cambios no propiciaron una reacción francesa. Alemania siguió controlando el juego y moviendo bien el balón, más cerca del tercer tanto que Francia del primero. Mbappé estuvo muy abandonado, sin balones con los que intentar iniciar jugadas personales.



Samba salvó el tercer gol alemán en tres excelentes paradas en apenas un minuto a Mittelstadt, Müller y Undav (81), ante una defensa francesa que hacía aguas por el centro. Francia se volcó en los últimos minutos en busca del gol del honor, pero la defensa germana, capitaneada por un Rüdiger impecable, frenó los intentos.