Se va aproximando el final de mes, así que es más que posible que estés pensando ya en cobrar la nómina. Es, sin duda, uno de los momentos más deseados por cualquier trabajador. Sobre todo, si te han ascendido de categoría, si vas a cobrar algún plus o, si por ejemplo, has tenido la suerte de que te han subido el sueldo. Ahora bien, ¿eres de los que suele comprobar su nómina? ¿La miras todos los meses? ¿Sabes qué datos hay que revisar para comprobar que tu empresa te está pagando realmente lo que te corresponde?

Los tres datos

Aunque la nómina tiene muchos conceptos e información, hay tres cosas básicas en las que siempre debes fijarte. Son datos que, si hay errores en ellos, es posible que no sean fallos sino intentos de pagarte menos de lo que corresponde. Y si son errores, es importante informar de ellos cuanto antes.

Aunque es más que sabido, conviene recordar que la nómina es ese documento en el que nuestra empresa especifica que nos ha pagado, y puede haber términos y conceptos difíciles de entender. El nombre de los conceptos que aparecen en ella —devengos, deducciones...— se convierte, a veces, en un jeroglífico para los asalariados, que no suelen estar familiarizados con estos términos en su día a día.

Atento, siempre a estos 3 datos

- La antigüedad. Es un dato que suele aparecer en la parte superior de la misma. Esta fecha debe ser la misma en la que entraste en la empresa. Si firmaste el contrato el 19 de junio de 2021, en la antigüedad debe salir esta fecha. La fecha de antigüedad que aparece en tu nómina debe ser la del primer contrato que suscribiste con esa empresa. Es decir, si primero tuviste un contrato temporal que luego pasó a indefinido, aunque luego firmaras de nuevo, la fecha que debe aparecer es la del primer contrato.

Cuanta más antigüedad tengas en la empresa, más indemnización tendrás si te despiden. Y además hay algunos convenios que incluyen un plus de antigüedad, por lo que cuanto más tiempo pases en la empresa, más cobrarás.

- La categoría profesional. Habitualmente también está presente en el encabezado de la nómina. Hace referencia a tus funciones como trabajador. Ojo., que existe la posibilidad de que tu empresa te esté pagando por una categoría inferior a la que te pertenece. Por ejemplo, oficiales de primera cobrando como peones. Si tu categoría no coincide con tu trabajo, no solo debes decírselo a la misma y demandar para que te pague a partir de ese momento en la categoría que te corresponda, sino que también puedes reclamar la diferencia que ha habido en el último año en el que has estado cobrando por una categoría inferior a la que realmente tienes.









Conviene que sepas diferenciar entre el salario bruto y el neto

- Salario bruto vs salario neto. El primero siempre será mayor que el segundo. En los convenios colectivos y las tablas salariales que rigen lo que tiene que ganar cada persona, lo que se recoge es el salario brutoy no el salario líquido. El salario bruto es la suma de todos los importes que se pagan al trabajador antes de aplicar las retenciones y cotizaciones obligatorias, y aparece en la parte denominada “Devengos”, desglosada en diferentes conceptos como salario base, mejoras o complementos. El salario líquido o neto es la cantidad exacta de dinero que recibe el trabajador por sus servicios, tras descontar las cotizaciones a la Seguridad Social y los impuestos, es decir, lo que te ingresan en la cuenta del banco.