Álvaro Rubio define como "rara" la acción de Cenk con Sadiq y que terminó con gol del jugador del Valencia

Los goles de Diego López y Umar Sadiq sacaron al Valencia de la zona de descenso este sábado ante el Valladolid en un partido que el colista logró empatar justo antes del descanso, pero los valencianistas no perdonaron en la segunda parte, superaron su nerviosismo y aguantaron el resultado para salir de la zona roja seis meses después (2-1).

LaLiga Valencia - Valladolid

En busca de los tres puntos, Carlos Corberán cambió el sistema y salió con un 4-2-3-1 para dar un paso al frente desde el inicio ante el equipo más goleado de la categoría con Sadiq Umar en punta y el regreso de André Almeida a la titularidad dos partidos después, mientras que el Valladolid salió con Latasa y Marcos André.

palabras de carlos corberán

El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, dijo que “hay valores emocionales por encima de aspectos tácticos”, en referencia a la respuesta del equipo tras el empate de su rival.

“Hemos empezado bien en el partido y hemos dominado para conseguir más de un gol, pero no hemos aprovechado todas las ocasiones y un accidente nos ha complicado el partido. No era fácil levantarse anímicamente, teníamos dolor e impotencia, pero nos hemos olvidado tras el descanso. Había que ganar y lo hemos hecho superando adversidades”, valoró.

El técnico valencianista, en relación a que el gol llegó tras un fallo de Mamardashvili en una acción ofensiva, apuntó: “Queremos crecer desde la solidez defensiva y para ser competitivos se construye desde atrás. Cuando rivales directos ganan un partido y tienes presión, es necesario una respuesta. He visto bien al equipo ante esa situación”.

Gol de Latasa (Valencia, 1 - Valladolid, 1)

Sobre el meta georgiano, que 'regaló' el balón a Latasa, dijo: “No tengo ninguna duda del nivel de Giorgi como portero. Está afectado y responsabilizado por el error. Ha sido capaz de rehacerse y protagonizar una gran segunda parte. Ha sido valiente en el área. Me gusta ver que el jugador supera el error”.

En cuanto a Sadiq Umar, que hizo el gol de la victoria después de varias ocasiones falladas, Corberán apuntó que tiene tres grandes delanteros (Sadiq, Hugo Duro y Rafa Mir) en los que confía.

“Sadiq ejemplifica lo que ha sido el partido. Desacertado en algún momento, pero con capacidad para rehacerse y encontrar el acierto. Hay paralelismos con su actuación y la del equipo”, agregó.

rueda de prensa de álvaro rubio

El entrenador del Valladolid, Álvaro Rubio, dijo tras la derrota contra el Valencia en Mestalla que están fastidiados “por el momento complicado, por el partido y por cómo ha acabado”, pero, por el contrario, valoró que “el equipo ha competido”.

“Hay veces que tenemos errores que el equipo rival los aprovecha, pero el trabajo está ahí y nos tenemos que ceñir ahora mismo a seguir trabajando, empujando, y darle una alegría a nuestra afición que ya se lo merece”, dijo en rueda de prensa.

"Nuestro objetivo es mejorar y seguir hacia adelante", agregó Rubio, quien, sobre el segundo gol del Valencia, apuntó que le pareció "una acción rara porque de primeras cogió bien el espacio Sadiq y recuperó la posición Cenk". "Pero tengo que verla para analizarlo otra vez. Hay acciones en duelos y segundas jugadas que nos penalizan", apostilló.

Imagen previa al gol de Sadiq ante la defensa de Cenk

Hay que señalar que Cenk se encuentra cedido en el Valladolid, pero en propiedad precisamente del Valencia.

Además, señaló que David Torres estaba mejor de sus dolencias y si no siguió en el campo es porque no podía "porque es un chico que va al frente con todo" y que las lágrimas de Raúl Moro eran de frustración, "de querer, intentarlo y ver que no puedes".

También se pronunció sobre el aplazamiento del Barcelona-Osasuna por el fallecimiento del médico del primer equipo azulgrana Carles Miñarro. "Un golpe durísimo, piensas que te puede pasar a ti y estarán destrozados. Mandarles un abrazo muy fuerte y mucho animo", subrayó.