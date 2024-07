Álvaro Morata confirma a COPE su marcha del Atleti: "Era importante agradecer todo a mis compañeros"

La Cadena COPE ha podido charlar brevemente con Álvaro Morata, el todavía delantero del Atlético de Madrid, justo después de despedirse de sus compañeros, y antes de preparar las maletas rumbo a Milan, donde el club rossonero le espera para firmar un contrato por cuatro temporadas, tal como informaba este lunes Álvaro Von Richetti.

En el micrófono de Javi Gómez, Morata volvió a presumir de sentimiento atlético, justo horas después de que respondiera en redes sociales a quienes le acusaban de lo contrario precisamente por conocerse su acuerdo con el Milan.

?? ¡Álvaro Morata habla en exclusiva con @JaviGomezCh tras despedirse de sus compañeros!



?? "Era importante para mí saludarles y agradecerles todo"



?? "No quiero ser falso, levantar la Eurocopa es ganar un título con la camiseta del Atlético de Madrid"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/KpImSOSc2T — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 16, 2024

"No quiero ser falso, ni mucho menos. Para mí, levantar la Eurocopa es ganar un título con la camiseta del Atlético de Madrid. Como jugador del Atlético de Madrid, levantar una Eurocopa tiene el mismo valor que hacerlo porque es el club al que pertenezco, y porque en mis espinilleras llevaba el escudo del Atlético", afirmó el delantero.

Morata habló de lo importante que era despedirse del resto del vestuario y de principales dirigentes del Atlético de Madrid, donde "me han ayudado en muchos momentos en que no lo he pasado bien. Cuando estás en un sitio que, por varios motivos, no puedes dar el cien por cien, es mejor para todos".