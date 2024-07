Álvaro Morata se engancha con algunas críticas en redes sociales por irse del Atletico de Madrid

Una de las noticias de este lunes tuvo que ver con Álvaro Morata, más allá de su papel como capitán de la selección española, en el gran día de la celebración de la Eurocopa por las Madrid.

Y es que, como informó Álvaro Von Richetti en la Cadena COPE, el delantero madrileño cerró un acuerdo con el Milan para jugar en el club italiano las próximas cuatro temporadas.

El fichaje se produce después de que el club 'rossoneri' haga efectivo el pago de la cláusula del jugador, de 15 millones de euros, por lo que se espera que el traspaso se haga oficial en los próximos días.

La noticia fue confirmada después por el propio presidente del Atlético de Madrid. Enrique Cerezo reconoció que Álvaro Morata "ha decidido" irse "a otro equipo" y que, aunque les "fastidia y molesta" porque "es un magnífico jugador", no se lo va a "impedir".



"Parece ser que sí -sobre si Morata se marcha al Milan-. Según dice la prensa está firmando hoy. Primero dijo que se quedaba y luego que se marchaba. El Atlético es un equipo en el que quien quiere estar se queda y quien se quiere ir se va", confirmó Cerezo en declaraciones a Telecinco.

Le critican a Morata y éste responde

La oficialidad de la noticia provocó que Morata recibiese críticas de aficionados del Atlético de Madrid a través de sus redes sociales.

Y lejos de mantenerse al margen, Morata quiso responder a un par de ellas, tal como informó Von Richetti en El Partidazo de COPE.

?? ¡Ojo a la respuesta de Morata a un comentario en Instagram!



?? "Mucha bandera del Atleti pero bien que se va al Milan"



?? "Ahora no me puedo ir y después de Dortmund me queríais echar todos"



Un usuario que comenta el momento en que Morata, subido al bus de la selección, despliega una bandera del Atlético de Madrid: "Mucha bandera del Atleti, pero bien que se va al Milan". La respuesta del futbolista es: "Ahora no me puedo ir, pero después del Dortmund me queríais echar todos".

A otro usuario le ha recordado que "he ganado la Eurocopa siendo jugador del Atleti".