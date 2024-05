Alonso eliminado en la Q2 en una nueva exhibición de Verstappen; Sainz saldrá tercero

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) consiguió este sábado su sexta ’pole position’ de la temporada -de seis posibles- al imponerse a todos sus rivales en el Gran Premio de Miami y culminar un sábado impoluto en el que por la mañana se impuso en la carrera al esprint y por la tarde todavía le quedaron fuerzas para marcar el mejor registro al crono.

MAX ON POLE IN THE SUNSHINE STATE ??



Verstappen keeps up his outstanding pole record in 2024 to secure top spot for the #MiamiGP ??#F1pic.twitter.com/p9vBRGqG0m