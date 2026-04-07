Alcaraz asegura que lo normal "es perder el número uno" en Montecarlo

Carlos Alcaraz inició la temporada de tierra con autoridad y comenzó la defensa del título de Montecarlo que logró hace uno año con un contundente triunfo ante el argentino Sebastian Báez por 6-1 y 6-3, en una hora y diez minutos.

"Estoy muy contento, hace casi un año desde el último partido en tierra y ya la echaba de menos. Tenía ganas de ensuciarme los calcetines", bromeó el español en la pista, tras ganar a Báez.

"Creo que he jugado un gran partido. Me he preparado muy bien. Estoy muy contento y veremos a dónde lleva la semana", añadió Alcaraz que dijo que antes o después, lo normal "es perder el número uno".

"Sinner no defiende puntos y es normal que tarde o temprano lo pierda. Luego me tocará recuperarlo", dijo Alcaraz que este año se convirtió en el jugador más joven en ganar los cuatro Grand Slam al vencer en el Abierto de Australia.